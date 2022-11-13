بيلوسي: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها

عربيات ودوليات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن مصر مستمرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

جاء ذلك على هامش القمة العالمية للمناخ (كوب 27) المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، إذ شدد الرئيس السيسي - خلال لقائه نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، على استراتيجية العلاقات المصرية - الأميركية، وتطلع مصر لتطويرها في مختلف المجالات. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وهنأت بيلوسي، الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ «COP27»، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدةً في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.

وشهد اللقاء عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس المصري وأعضاء الوفد الأميركي، حيث حرص الأخيرون على الاستماع إلى تقديرات السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية في مصر، فضلا عن تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها ليبيا واليمن وسورية، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا.

وردا على استفسارات بعض الأعضاء من الوفد، شرح السيسي الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكدا على «الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري».

كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشادت رئيسة مجلس النواب الأميركي بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام والحفاظ على التهدئة بين الجانبين، في حين أكد السيسي موقف القاهرة الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي يفتح آفاقا للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

