مصر.. مسيرات حاشدة لتأييد الدولة ضد دعاة الهدم

عربيات ودوليات

على عكس جميع التوقعات، شهدت جميع المحافظات المصرية أول من امس هدوءًا تامًا، بل خرج الآلاف لتأييد النظام وللرد على الدعوات التي طالبت بها جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها بالنزول يوم الحادي عشر من نوفمبر لتقويض النظام المصري.

وشهدت الشوارع المصرية حالة من الانسيابية سواء في الصباح الباكر أو عقب صلاة ظهر الجمعة دون وجود أى ما يعكر صفوهم.

ومساء الجمعة شهدت المحافظات المصرية مسيرات تأييد للدولة المصرية ضد دعاة التخريب والهدم، حيث شهدت مناطق السويس والشروق والقاهرة الجديدة والجمالية وشارع الأزهر والجيزة توافد عشرات الآلاف من المواطنين للمشاركة في مسيرات حاشدة تأييدا للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار تنظيم «الإخوان» الإرهابي.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالإرهاب تشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عاشها لعدة سنوات.

وحمل المواطنون أعلام مصر مرددين هتافات تؤيد الرئيس السيسي وتدعم اجراءاته في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالدولة المصرية.

كما ردد المشاركون، هتافات مناهضة لتنظيم «الإخوان» ودعاة التخريب.

وفي الجيزة عمت المسيرات بعض مناطق المحافظة، حيث حمل المشاركون أعلام مصر ورفعوا صور الرئيس السيسي في تحد واضح للمحرضين على زعزعة استقرار مصر أو هز الثقة بين المصريين ورئيسهم.

وانتشرت مكبرات الصوت تردد الأغاني الوطنية.. وأكد المواطنون أن مصر لن تعود للوراء ولن ينال منها الصغار.

وفي مدينة الشروق انطلق المئات من الشباب والرجال والنساء، في موكب وطني، لتأييد الدولة، ودعم القيادة السياسية، وتوصيل رسالة مهمة لقوى الشر بأن مصر آمنة مستقرة تقدر حجم النهضة الكبرى في المنشآت والبنية التحتية والخدمات.

وفي بعض مناطق محافظة السويس، اجتمع الآلاف لتأييد الدولة، وتجمع عدد كبير من المواطنين في مظاهرة تأييد للرئيس السيسي، وتأكيدا لرفض الفوضى ومساندة الدولة والجيش والشرطة ضد الشائعات المغرضة.

وشهدت مدينة القاهرة الجديدة مسيرات تأييد للرئيس السيسي وللقوات المسلحة في مواجهة دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى.

ونفت الحكومة المصرية، الادعاءات التي روجتها جماعة الإخوان من تعطيل المواصلات والاتوبيسات وغلق محطات المترو، حيث واصلت أتوبيسات النقل العام في مصر عملها يوم الجمعة بشكل طبيعي دون أي تعطيل أو توقف بالاضافة إلى عمل مترو الأنفاق بشكل طبيعي بجميع محطاته.

ونفت مصادر أمنية مصرية، الفيديوهات التي روجتها الصفحات والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان، حيث استخدمت فيديوهات قديمة على أنها تجمعات حالية.

