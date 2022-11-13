أقر بسيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.. ما أهمية القرار الأممي الجديد وكيفية تطبيقه؟

عربيات ودوليات

في خطوة وصفها المراقبون بـ «الإنجاز القانوني والتاريخي»، صوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية)، الجمعة، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. وقال الخبراء إن القرار يعد انتصارًا للدبلوماسية الفلسطينية، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده واسترداد أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على ضرورة توجه المجتمع الدولي لتنفيذ مثل هذه القرارات بالقوة.

واعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي بحركة فتح، والمحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار الأمم المتحدة بشأن السيادة على الموارد الطبيعية، هو تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه ومقدراته الطبيعية، وهو إسناد دولي جديد للقضية الفلسطينية.

وبحسب حديثه لـ وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، هذا القرار يمثل تأكيدًا أمميًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يدل على أن كل الإجراءات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف لن تكسب دولة الاحتلال الإسرائيلي أي حقوق أو شرعية على هذه الأراضي الفلسطينية العربية. وشدد الأيوبي على أن هذا القرار هو من أهم القرارات الدولية التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ولكن المطلوب الآن هو التحرك الدولي لمواجهة الفيتو الأمريكي والتعنت الإسرائيلي والضغط لتكريس الدولة الفلسطينية المستقلة وإرغام الاحتلال على الرحيل.

بدوره، اعتبر فادي أبوبكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية الذي صوتت عليه الأمم المتحدة بإجماع الدول يعزز المخزون القانوني والسياسي الفلسطيني، ويوفّر إطارًا قانونيًا لحماية الموارد الطبيعية من الممارسات الإسرائيلية. وبحسب حديثه لـ «سبوتنيك»، يعزز القرار الأممي الجديد، من جهة أخرى، الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تسعى لتثبيث الوجود الفلسطيني وهويته وتحصيل الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرّف.

ويرى أبوبكر، أنه رغم أهمية هذه القرارات الأممية، يبقى الأهم الحرص على تطبيقها على أرض الواقع، حيث تمتلك الدولة الفلسطينية سيادة القانون الدولي، وينقصها فقط السيادة على أراضيها، معتبرًا أنها مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف إلا بالقوة. ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء، لا سيما في قطاع غزة، نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على جميع أشكال الحياة الفلسطينية.

وأكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد.

