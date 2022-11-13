البحرين: هجمات إلكترونية «يائسة» لتعطيل الانتخابات

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المنامة - الوكالات: أدلى الناخبون في مملكة البحرين، أمس، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية، غداة تعرض المملكة لهجمة إلكترونية هدفها تعطيل سير العملية الانتخابية.

واستقبل 15 مركزاً عاماً، و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الموزعة وفقاً للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة الناخبين ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 344713 ناخباً.

ويختار الناخبون من بين 507 مرشحين للانتخابات النيابية والبلدية حسب القوائم النهائية، 40 نائباً لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضواً للمجالس البلدية.

وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.

وتأتي عملية التصويت بعد ساعات من تعرض البلاد لهجمة إلكترونية واسعة هدفها التأثير على الانتخابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول أن بعض المواقع الرسمية بالمملكة تعرضت لاستهداف إلكتروني مقصود من إيران بهدف بث رسائل لتضليل العملية الانتخابية، دون تفاصيل حول هذه الرسائل.

وأضاف المصدر أن الهجمة «لن تؤثر على الإرادة الوطنية والعزيمة التي يتحلى بها الشعب البحريني للمشاركة بالعرس الديموقراطي».

وقال وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إن الانتخابات البرلمانية ومجالس البلدية، سارت في جو ديموقراطي، مشيرا إلى أن مشاركة الناخبين بكثافة أبلغ رد على المحاولات اليائسة، التي تروج اشاعات.

وحرص الوزير على الإدلاء بصوته في الانتخابات، بمركز اقتراع الحلبة، وأكد في تصريحات خلال تواجده بالمقر الانتخابي، أن الديموقراطية مستمرة في التطور برعاية ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتابع الوزير أن ما تشهده بلاده من مشاركة انتخابية دليل على أن المواطن البحريني لديه رغبة في اختيار مرشحه بكامل حريته.

وأكد وزير الداخلية البحريني، أنه تم التعامل وبشكل فوري مع المحاولات اليائسة التي استهدفت النيل من الانتخابات، فيما هنأ المشاركين فيها على تواجدهم في مراكز الاقتراع وحرصهم منذ الصباح على الإدلاء بأصواتهم.

بدورها قالت هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في تغريدة نشرتها وزارة الداخلية البحرينية: إن «استهداف مواقع يأتي بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين الذين سيتوجهون، وبكل تصميم، إلى مراكز التصويت لاختيار ممثليهم». من جانبه دعا رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة، إلى عدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار أو رسائل مفبركة ومزيفة تهدف للتأثير على سير العملية الانتخابية، مؤكدا ان الاقبال على صناديق الاقتراع كان كثيفا وتحت اشراف قضائي كامل. وعقدت البحرين آخر انتخابات برلمانية عام 2018، حيث يتم عقدها مرة كل 4 سنوات.

ومجلس النواب البحريني تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002، ويتألف من 40 عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر.

وتحظى الانتخابات في البحرين بالإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية وهو ما يجسد نزاهة وشفافية الانتخابات.

