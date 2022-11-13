منصة «فو» تسهم في إنتاج فيلم «شيابني هني»

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نوّه الرئيس التنفيذى لمنصة (?و) ريهام العيار بأهمية تجربة منصة (?و) في المساهمة في انتاج الفيلم الكويتي – السعودي شيابني هني للمخرج الكويتي زياد الحسيني.

وأشارت ريهام العيار إلى ان دعم هذا الفيلم يأتى ضمن منهجية منصة (?و) في دعم التجارب الابداعية الشابة في مختلف مجالات الحرف الابداعية الفنية ومن بينها صناعة الفن السابع. حيث وجدت منصة (?و) في فيلم شيابني هني المضامين الابداعية عالية المستوى والتى يأتي حصادها مبكرا عبر اختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الاحمر السينمائي وهو المهرجان السينمائي الاهم حاليا في الشرق الاوسط. وهو مرشح لعدد اخر من المهرجانات السينمائية الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي على ان فيلم شيابني هني يمثل تجربة غنية بالحرفيات والمضامين وايضا فريق العمل الرائع والذى يضم كوكبة من النجوم الشباب وتعاون في انجازه فريق عالمي بالاضافة الذى ثراء تجربة التعاون الانتاجي الكويتي – السعودي المشترك والذى يؤسس لمزيد من التعاون الفني الابداعي المشترك.

وأشارت ريهام العيار إلى أن فيلم شيابني هني بمثابة الاضافة لرصيد صناعة الصناعة الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام للاحترافية العالية التى انجز بها والتى تفتح الباب على مصراعية لمزيد من التعاونيات المشتركة بين منصة (?و) والعديد من الجهات الانتاجية السينمائية المتخصصة في الكويت والمنطقة.

وضمن تصريحها تابعت العيار بان فيلم شيابني هني إنتاج مشترك بين السعودية والكويت كتب له السيناريو واخرجه المخرج الكويتي زياد الحسيني ويروي الفيلم قصة صديقي الط?ولة اللذين يعثران فجأةً على مخبأ للبنادق المسروقة. يستشرفان فيه فرصةً لثراءٍ عظيم جنباً إلى تجارتهم بالكحول. مما يشركهم في رحلة برّية غامرة ضمن عالم غامض أبطاله التجّار والإرهابيون، جنباً إلى المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة. ضمن إطارٍ يستلهم تاريخ الكويت المُعاصر الذي تنصهر فيه الشعوب والثقافات المتباينة، وعبر قصّة سالم الذي يمثّل المواطن الكويتي الوفيّ وحسن الطويّة، والباحث عن الإثارة بين ركام الرتابة والملل والساعي وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته. كما أن الفيلم تم تصويره بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وايضا العمليات الفنية التى تمت بين الكويت واميركا وفرنسا..

وتابعت بان ان فيلم شيابني هني يشارك في بطولة النجم الاميركي الايقونة رون بيرلمان بالاضافة الى عدد من الزملاء النجوم ومنهم الفنان حمد العماني وفيصل العميري وروان المهدي وبودي نادري وخالد ميامي (نجم فرقة ميامي الشهيرة) بالاضافة الى الفنان القدير جاسم النبهان وعدد اخر من النجوم.

وفي ختام تصريحها قالت الرئيس التنفيذى لمنصة (?و) ريهام العيار بأن وفد رفيع المستوى سيمثل منصة (?و) خلال عرض فيلم شيابني هني والمساهمة ضمن فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي الذى سيعقد في الفترة من 1 – 10 ديسمبر 2022 المقبل.

