مهرجان «إن كلاسيكا الدولي للموسيقى» يعود إلى دبي في دورته الثالثة على التوالي

إضاءات

أعلنت ساميت إيفنت غروب، لتنظيم الفعاليات في الشرق الأوسط، عن استعدادها لإطلاق الدورة الثانية عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، مع تطلعات لتكرار النجاح المميز للدورتين الأخيرتين اللتين استضافتهما دولة الإمارات في عامي 2021 و2022.

ويشكّل المهرجان، الذي تستمر فعالياته لمدة شهر كامل، ملتقى لأهل الفن والثقافة، ويجمع المواهب الشّابة مع نخبة الموسيقيين العالميين، ليتشاركوا شغفهم وحبهم للفن الراقي، مع توافد حشود الجماهير وعشاق الموسيقى الكلاسيكية للاستمتاع بتجربةٍ تنقلهم بعيداً عن مشاغل الحياة اليومية.

وتستضيف الفعالية التي تُقام في كوكا كولا أرينا بين 12 فبراير و10 مارس، كبار نجوم الفن والموسيقى من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بألق الموسيقى الكلاسيكية المستمر على مدى عصور.

وتقدّم الدورة الجديدة من المهرجان عروضاً على مدى أسابيعها الأربعة، مع 50 عازفاً منفرداً عالمياً و5 من نخبة فرق الأوركسترا و15 من قادة فرق الأوركسترا الأكثر تميزاً في العالم.

