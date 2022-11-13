هنا الزاهد وأحمد فهمي في «مستر إكس»

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تنتظر النجمة الجميلة هنا الزاهد في عام 2023 طرح فيلم مستر إكس في دور العرض السينمائي مع النجم أحمد فهمي وآخرين، قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم مستر إكس التعاون الثالث بين الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، حيث قدم الثنائي مسلسل الواد سيد الشحات في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن توتا ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندي، ومسرحية جوازة معفرته التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضي.

