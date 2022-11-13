40 فناناً تشكيلياً كويتياً في معرض «الكويت في قلب القاهرة»

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تقام فعاليات أسبوع الثقافة الكويتية في القاهرة، في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، حيث تنظم نقابه التشكيليين المصريين، بأرض دار الأوبرا معرضاً يحمل عنوان الكويت في قلب القاهرة.

ويضم المعرض أعمالاً لأكثر من 40 فناناً تشكيلياً كويتياً يعبر فيها كل واحد منهم عن حالة من حالات الارتباط بمصر، وذكريات أيام قضاها في رحابها وبين أهلها، أو يقدم لمسة وفاء وعرفان للقاهرة التي احتضنت الآلاف من الطلبة الكويتيين في مختلف فروع العلم والمعرفة.

ويفتتح المعرض بالقاعة المستديرة بنقابة التشكيليين مساء الخميس المقبل، ويتضمن حفل الافتتاح عرضاً فنياً في ساحة النقابة، تقدمه فرقة الجهراء للفنون الشعبية، ويضم رقصات العرضة الفلكلورية الخليجية.

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين المصريين، والدكتور نبيل الفيلكاوي رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين والمثقفين...

يشار إلى أن الأسبوع الكويتي في مصر يشكل فعالية اقتصادية واستثمارية وثقافية وإعلامية، كما يعد فرصة لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين...

