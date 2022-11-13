«آل فابيلمان» لـ«سبيلبرغ» يفتتح الدورة الـ 44 لـ«القاهرة السينمائي»

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عشاق ومحبو وصناع السينما في مصر والعالم العربي والعالم سيكونون على موعد الليلة مع العُرس السينمائي السنوي عندما ينفرج الستار في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن حفل افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يعد واحداً من اعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل ببلجيكا FIAPF وستكون د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية على رأس الحضور وتفتتح المهرجان رسمياً ومعها الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان الى جانب حشد كبير من نجمات ونجوم وصناع السينما في مصر والعالم العربي والعالم من ضيوف هذه الدورة بالإضافة إلى أعداد هائلة من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب.

وبعد كلمة قصيرة لرئيس المهرجان عقب فقرات فنية قصيرة يتم تقديم الجوائز للمكرمين الذين يحتفي بهم المهرجان في هذه الدورة حيث تُمنح جائزة الهرم الذهبي لانجاز العمر للفنان والنجمة لبلبة والمخرج وفنان السينما الكبيرة المجرى بيلاتار وذلك تقديراً لمشوارهم الفني الطويل والحافل بالأفلام والانجازات السينمائية الرائعة.. كما تحصل المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري على جائزة فاتن حمامة للتميز تقديراً لما قدمته من إسهامات فنية رائعة في الـ25 عاماً الأخيرة.وعقب التكريمات يتم استعراض لجان تحكيم مسابقات هذه الدورة حيث تترأس المخرجة اليابانية المخضرمة ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية ومعها في عضوية اللجنة كل من: الممثلة سوارا بهاسكار من الهند.. الموسيقار راجح داود ومديرة التصوير نانسي عبدالفتاح من مصر.. والمؤلف الموسيقي الايطالي ستيفاني كاسيني.. والمخرج المكسيكي خواكين يل باسو.. والممثل الفرنسي سمير قواسمى.. أما مسابقة أسبوع النقد الدولي فيرأس السيناريست البريطاني بين شاروك لجنة تحكيمها ومعه كريم قاسم من مصر.. والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.. وتضم جائزة أفضل فيلم عربي الممثل احمد مجدي من مصر والفنانة اللبنانية نور والمبرمجة البولندية دورتالخ.. أما مسابقة آفاق السينما العربية فيترأسها اللبناني ميشيل كمون ومعه المنتجة التونسية مفيدة فضيلة وريم العدل من مصر.. في حين يترأس المخرج الايطالي مايكل انجلو فرامارتينو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ومعه الممثلة الفرنسية /التونسية ريم تركي والمنتج المصري أحمد عامر.

أما فيلم افتتاح المهرجان فيعد من ابرز المفاجآت السارة في هذه الدورة حيث احدث أفلام المخرج الأميركي الكبير ستيفن سبيلبرغ The Fabelmans أو آل فابيلمان والذي حصل المهرجان على حق عرضه قبل أن يعرض على الشاشات في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط مع بداية العام المقبل.

هذا ويعرض المهرجان في مسابقاته وبرامجه المختلفة والمتنوعة 80 فيلما روائياً طويلاً و18 فيلماً قصيراً و10 أفلام من الكلاسيكيات أي ما يقرب من 110 أفلام من 55 دولة حول العالم من بينها 30 فيلماً عرض عالمي أول و57 فيلماً عرض أول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط مع حضور قوي ومتميز ومؤثر للسينما المصرية والعربية في هذه الدورة من خلال تواجد افلامها وصناعها في غالبية مسابقات وبرامج هذه الدورة مع جودة عالية لهذه الافلام ترشحها للمنافسة على الجوائز.

وتضم المسابقة الدولية 14 فيلماً في مقدمتها الفيلم المصري 19ب للمخرج أحمد عبدالله إلى جانب الفيلم التونسي جزيرة الغفران للمخرج الكبير رضا الباهي وأيضا البولندي خبز وملح والفرنسي رائد الفضاء والياباني رجل ما والسد وهو إنتاج مشترك فرنسي/ قطري/ سوداني/ ألماني... والفيلم الكندي شيء قلته الليلة الماضية والبرازيلي طنين الاذن والمكسيكي الأرجنتيني لا أريد أن استحيل غباراً ومن بلجيكا فيلم الحب بحسب دالفا ومن مقدونيا وصربيا أشياء لم تُقل وتتنافس هذه الأفلام على جوائز الهرم الذهبي والفضي والبرونزي.. إلى جانب جوائز التمثيل والسيناريو والإخراج والعمل الأول أو الثاني.

ويتنافس في مسابقة آفاق السينما العربية 7 أفلام ومثلها في مسابقة أسبوع النقاد الدولي بينما تبلغ المنافسة أشدها في مسابقة الأفلام القصيرة التي تحوى 18 فيلماً من مختلف دول العالم.

أما الأقسام الموازية فيأتي في مقدمتها القسم الرسمي خارج المسابقة ويعرض 12 فيلماً.. وهو من أهم أقسام المهرجان حيث عروض الأفلام الحائزة على جوائز من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى وأيضا الأفلام المرشحة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي في مسابقة الاوسكار الأميركية.. إلى جانب 6 أفلام في قسم عروض خاصة و17 فيلماً في البانوراما الدولية و3 أفلام في عروض منتصف الليل و10 أفلام في قسم الكلاسيكيات وهي أفلام تم ترميم بعضها وتعرض لأول مرة في المهرجان إلى جانب أفلام المكرمين مثل بيلاتار ولبلبة ورئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية ناعومي كاواسي.

