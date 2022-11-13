لا لإلغاء الجهاز المركزي

الاخيرة

لاحظت كما لاحظ غيري من مواطني هذه الأرض الطيبة بعض التصريحات المخجلة الصادرة من المفروض أنهم كويتيو الهوى والهوية تطالب بإلغاء الجهاز المركزي الذي مهمته الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية والصادر بمرسوم اميري لتقوم الحكومة بتثبيت وتجديد الثقة بمسؤوليه وعدم التفاتها لأصوات النشاز، بل ودعم هذا الجهاز ورئيسه والعاملين فيه لأهميته إلى أن ينهي مهامه بعد كشف الدخلاء والمزورين والمطالبين بالجنسية زوراً وبهتاناً. وإذا كان أصحاب المطلب المخجل يصل إلى عشرين أو حتـى مئة شخص فإن الرافضين له يقارب مليوني مواطن كويتي، لذلك نقول للأخوة هداهم الله وأبقاهم لا حاجة لعاطفتكم التي قد تدمر البلد مستقبلاً وأنتم تحت ترابه. ولا تجعلونا نشك في ولاء البعض منكم أو حصوله علـى جنسيته بالتزوير، علماً بأننا مطمئنون بحرص القيادة السياسية علـى الحفاظ علـى الهوية الكويتية، وما تم نقله من نائب أو ناشط أو طارئ ما هو إلا اللعب بالوقت الضائع والإعلان عن بطولته الزائفة، ومثلما تحملنا مسؤولية أخطاء الماضي وجب علينا ألا نكررها بالمستقبل بعد أن عرفنا نتائجها من نواب هذا المجلس وما قبله وعلى حكومتنا العزيزة أن تكسر كل شوكة قبل أن تجرح أي جزء من أعضائها. وأقول للأخوة الكويتيين بدون جنسية أهلاً وسهلاً بالشريف منكم ببلده الثاني الكويت وإقامة طيبة وكما يقول المثل لغير المواطن (ياغريب كن أديب) فمن منكم يستحق الجنسية فله الحق بهذه الأرض ومن لم يستوف شروطه فالكويت بلد الأمن والسلام عيشوا بها ما تبقى لكم من عمر بهدوء فالكويت للكويتيين وليست لغيرهم مع ترحيبنا لكل من يريد كسب العيش الحلال من جميع الجنسيات وآخر دعوانا:



حفظ الله الكويت وقادتها وشعبها من كل شر ومكروه وحفظها من الحاسدين والحاقدين والطارئين وبعض الكويتيين وجعل من لا يريد للكويت خيراً أن يضع الله كيده في نحره... اللهم آمين.

? يقولون الحكومة لم تحسن الاختيار بوزرائها فهل الشعب أحسن اختياره بنوابه ولو أحسنها بحسن نية تفاجأ بسوئها من بعضهم.

? أبيات أعجبني معناها لتطابقها مع بعض الأصدقاء بالعالم مع المعذرة لبعض مفرداتها:



الكلب يبقى كلب مهما تربيه

طبع النجاسه في خلايا عروقه

مثل الردي مهما من الطيب تعطيه

لازم ردي الأصل طيبك يبوقه

? لا يمكن تجديد اثاث المنزل إلا بعد التخلص من الأثاث القديم كذلك التجنيس لا يمكن فتح بابه إلا بعد تنظيف الكويت من المزورين.

? كثيرة قرارات مجلس الوزراء السابق وما قبله تم إلغاؤها بعد صدورها لعدم دراستها الدراسة الوافية لذلك علـى مجلس الوزراء الحالي قبل فتح باب التجنيس لأبناء الكويتيات عليه التفكير بالآثار المترتبة عليه بعد عشرين سنة.



? أستطيع أن أحصل علـى محبة أي مجموعة من الناس بالمجاملة والنفاق والتنازل عن المبدأ مقابل رضاهم والتأييد لرأيهم بلا قناعة هكذا هم مؤيدو موضوع إلغاء الجهاز المركزي.

? يعذرني من لا يعجبه هذا المقال لأن الكويت عندي أهم منه ومن مؤيديه.