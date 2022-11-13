الكويت ثأر من كاظمة وتُوِّج بـ «طائرة الاتحاد»

محلية

ثأر الكويت من كاظمة وتوج بلقب بطولة الاتحاد للكرة الطائرة بفوزه على غريمه 3-2 الخميس الماضي في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الاتحاد، فيما جاء القادسية ثالثاً بتغلبه على العربي 3-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. وبهذا الفوز يتوج الأبيض بأول القاب الموسم الجديد بعد أن كان خسر لقاء كأس السوبر أمام كاظمة بالذات مطلع الموسم.

وحسم الكويت الشوط الاول 25-19، قبل أن يعدل كاظمة النتيجة 25-23، ثم عاد الكويت إلى التقدم 25-22، قبل أن يعدل كاظمة 25-22 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل حسمه الأبيض بكل جدارة 15-10.

