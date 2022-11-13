القادسية.. «البلوك» لن ينفع

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أكّدت الخسارة التي تعرض لها القادسية أمام غريمه التقليدي العربي 1-3 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في ختام ذهاب الدوري الممتاز ان الفريق مازال في حاجة الى مضاعفة العمل الفني وان كان قد ظهر بصورة فنية مقنعة معظم الفترات ولم يحالفه التوفيق في استغلال بعض الفرص التي سنحت للاعبيه. وهذا ما يكشف ان العلة تكمن في غياب اللاعب الهداف القادر على ترجمة الفرص وبما ان المدرب بوريس بونياك يسعى منذ استلامه المهام لعلاج الامر ولذلك يتطلب منه في الفترة القادمة اثناء التوقف ان يكثف عمله لايجاد الحل المناسب لتلك المشكلة التي باتت تكلف الفريق الكثير مقياسا على النتائج التي حققها في الجولات الاخيرة في الدوري حيث يكون الفريق متميزا فنيا الا انه يظل فاقدا للاعب الذي يحسم الفرص.

والأمر الآخر على بونياك ومن بيده القرار بالادارة سواء نائب رئيس النادي ورئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال الفهد او الجهاز المعاون له ان يحسنوا اختيار المحترفين فلايوجد اي من المحترفين الحاليين يستحق ان يخلق اضافة للفريق تحديدا لورنس تراشي وعدي الصيفي فلابد من الاستغناء عنهم ومنح ابناء النادي من الشباب الفرصة ومن غير المنطق ان يستبعد راشد الدوسري ليجلس في المدرج ويشارك الصيفي اساسيا وهو لم يعد قادرا على الجري. والادهى من ذلك ان البدلاء سلطان صلبوخ ومشاري العازمي وكلاهما اعمارهما فوق الثلاثين.ويبدو ان هناك «بلوك» على بعض اللاعبين ان لاينالوا الفرصة وهذا ما تبرهنه التشكيلة والبدلاء وعموما ان لم يتخل صاحب هذه العقلية عن تلك الامور ولايريد ان يختار المحترف الذي ينفع الفريق لن يكون الاصفر قادرا على التقدم والعودة لمنصات التتويج.

