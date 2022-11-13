لجنة الحكام «وهقت» السمحان

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لم يكن حكم اللقاء سعود السمحان موفقا في الكثير من القرارات التي اتخذها اثناء المباراة منها تأخره في فحص ارضية الملعب بعد نزول الفريقين حيث اكتشف ان هناك تجمعا للمياه، وبعدها احتسب ركلة الجزاء للعربي غير صحيحة ضد عدي الصيفي حيث احتك به مهاجم العربي ايدو ليسقط داخل منطقة الجزاء. وعلى النقيض من ذلك اغفل ركلة جزاء للقادسية عندما اعاق مدافع الأخضر يعقوبا اللاعب سلمان البوص بالاضاةه لعدم اشهاره البطاقة الحمراء لنايف زويد الذي ضرب بدر طارق بيده على وجهه مما ادى لحدوث نزيف بالانف. ويتحمل من وضع السمحان بهذا الموقف لجنة الحكام التي كلفته بادارة مباراة جماهيرية ويفتقد للكثير من الخبرة و يحتاج للتدرج في ادارة المباريات الكبيرة طالما انه مازال في بداية المشوار.

