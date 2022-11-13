وفد مصر يصل اليوم

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يصل إلى البلاد اليوم وفد المنتخب المصري تمهيداً لمواجهة المنتخب البلجيكي في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي.

ويستعد المنتخب المصري لاستكمال منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فيما يختتم المنتخب البلجيكي استعداداته لخوض بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، علما بأنه سيغادر إلى الدوحة عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وسيكون في استقبال وفد منتخب الفراعنة، السفير المصري أسامة شلتوت، ورئيس مجلس إدارة شركة إيدو رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب، إلى جانب بعض مسؤولي الاتحاد الكويتي.

وكان وفد من العلاقات العامة بالاتحاد المصري وعدد من أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب ، قد وصل إلى البلاد الجمعة الماضي، للوقوف على جهوزية الفندق الذي سيقيم به الوفد، وكذلك الملعب الذي سيتدرب عليه منتخب الفراعنة، والذين أشادوا بحفاوة الاستقبال وكذلك مقر الإقامة، والملعب.

وأعلن مدرب المنتخب المصري البرتغالي فيتوريا القائمة النهائية للقاء، والتي ضمت 24 لاعبا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد، عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي «أفشة»، طاهر محمد طاهر، محمود حسن «تريزيغيه»، مصطفى محمد، أحمد حسن «كوكا»، عمر مرموش، محمد صلاح، وزيزو. ومن المقرر، أن يكتمل وفد المنتخب المصري بوصول جميع المحترفين بعد غد الثلاثاء.

إلى ذلك، تلقت شركة ايدو واللجنة المنظمة للمباراة كتابا من قبل الاتحاد البلجيكي ، تم التأكيد خلاله على وصول الوفد إلى البلاد بعد غد، على أن يجري تدريبين يومي الأربعاء والخميس، والسماح لوسائل الإعلام بتغطية التدريبين لمدة 15 دقيقة فقط بعد انطلاق التدريب.

