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«سلة الأصفر» أمام اليرموك

زيد خلف
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الأحد 13 نوفمبر 2022

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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي اليرموك في الـ 07:15 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع التضامن في الـ 05:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وتتأهل الفرق الستة الاوائل في الدور التمهيدي الى الدور الثاني من البطولة للمنافسة على اللقب. ويدخل القادسية اللقاء برصيد 4 نقاط من انتصارين، فيما يملك اليرموك 3 نقاط من انتصار وهزيمة، وفي المباراة الثانية يدخل العربي والصليبخات لقائهما برصيد نقطتين لكل منهما من هزيمتين.


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