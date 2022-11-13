تفوق القادسية والساحل في «قوى الطريق»

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توج القادسية اول من امس بلقب منافسات البطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى لفئة العمومي للفرق والتي نظمها اتحاد العاب القوى على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي فيما نال الساحل لقب منافسات فئة الناشئين. وحسم القادسية فوزه بالسباق الذي كان على مسافة خمسة كيلو مترات بعد ان حقق لاعبوه أفضل النتائج بصورة جماعية في حين حل الجهراء في المركز الثاني وجاء الساحل في المرتبة الثالثة.وفي فئة الفردي احرز لاعب القادسية عبد الله الشمري المركز الأول تلاه لاعب الجهراء عبد الكريم بشير في المركز الثاني فيما حقق لاعب الجهراء ايضا ابراهيم الظفيري المركز الثالث.وعلى صعيد منافسات الناشئين أحرز الساحل المركز الاول بالسباق الذي أقيم بالمكان نفسه على مسافة ثلاثة كيلو مترات فيما احتل القادسية المرتبة الثانية في حين ذهب المركز الثالث لكاظمة.وأسفرت نتائج الفردي لفئة الناشئين عن فوز لاعب الساحل سويد عبد الله بالمركز الأول تلاه زميله بالنادي نفسه عمر عبد الحميد بالمركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث للاعب القادسية يوسف بن سليم.

