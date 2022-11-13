مانيه ضمن قائمة السنغال

دوليه

وجه مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه الدعوة لنجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه ليكون في القائمة النهائية لمنتخب أسود التيرانغا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي: في حراسة المرمى: إدوارد ميندي، ألفريد غوميس، سيني ديانغ. في خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبده ديالو، يوسف سابالي، فودي بالو توريه، بابي أبو سيسيه، إسماعيل جاكوبس، فورموز ميندي. في خط الوسط: إدريسا غانا غاي، شيخو كوياتي، نامباليس ميندي، كريبين دياتا، بابي غاي، بابي سار، باثي سيس، مصطفى ناميه، لوم نداي.

في خط الهجوم: ساديو مانيه، إسماعيلا سار، بولاي ديا، بامبا ديانغ، فامارا دييدهيو، نيكولاس جاكسون، إليمان نداي.

وكان بايرن ميونيخ أعلن منذ يومين عن إصابة مانيه في الساق اليمنى مشيراً إلى غيابه عن مواجهة شالكه في الدوري الألماني. وذكر نادي بايرن ميونيخ أن أفضل لاعب في إفريقيا سيغيب عن مواجهة شالكه ، مضيفاً أن مانيه سيخضع للمزيد من الفحوصات. وأضاف الفريق البافاري أنه على تواصل مع الطاقم الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم. وكان مانيه قد غادر الملعب في الشوط الأول أمام فريدر بريمن، لتنتشر بعدها أنباء غيابه عن كأس العالم. وعقب تعرضه لهذه الإصابة، وجه الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة دعم لقائد المنتخب متمنياً له الشفاء العاجل.

