الخسارة الثانية على التوالي لدورتموند

دوليه

مني بوروسيا دورتموند بخسارته الثانية تواليا بسقوطه امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 أول من أمس في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني. وفشل وصيف بطل الموسم الماضي في الارتقاء الى المركز الثاني ولو موقتا بانتظار المواجهة بين شريكي هذا المركز فرايبورغ وضيفه أونيون برلين اليوم في ختام المرحلة. وكان دورتموند سقط ايضا في المرحلة السابقة امام فولفسبورغ بهدفين نظيفين بعد ثلاثة انتصارات تواليا.

وتابع دورتموند بالتالي نتائجه المخيبة بعيدا عن قواعده حيث خسر اربع مباريات وفاز في ثلاث. وبقي رصيد دورتموند 25 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب. في المقابل، رفع مونشنغلادباخ رصيده الى 22 نقطة وارتقى الى المركز السابع موقتا معوضا في الوقت ذاته خروجه من كأس المانيا منتصف الاسبوع الحالي على يد دارمشتات متصدر دوري الدرجة الثانية بالخسارة امامه 1-2. لم تمض أربع دقائق على بداية المباراة حتى افتتح اصحاب الارض التسجيل بواسطة يوناس هوفهان بتسديدة يسارية.

ونجح دورتموند في ادراك التعادل بواسطة يوليان براندت الذي تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الانكليزي جود بيلينغهام فروضها على فخذه قبل ان يطلقها بيسراه داخل الشباك (19).

وتقدم مونشنغلادباخ مجددا بواسطة المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني من كرة رأسية قوية بتمريرة من هوفمان (26). واستغل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خطأ لمدافع دورتموند ماتس هوملس وانفرد بالحارس السويسري غريغور كوبل وسدد في المرمى الخالي معززا تقدم فريقه (30) ورافعا رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم. لكن دورتموند رد التحية مقلصا الفارق عبر مدافعه نيكو شلوتربيك اثر كرة مرتدة من حارس مونشنغلادباخ يان أولشوفسكي ومن زاوية ضيقة (40). وبعد مرور 46 ثانية على انطلاق الشوط الثاني نجح الفرنسي كواديو كوني في توجيه الضربة القاضية للضيوف بإضافته الهدف الرابع لاصحاب الارض بتسديدة زاحفة. وسجل هوفمان هدفا لم يحتسبه الحكم لمونشنغلادباخ بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» وذلك اثر خطأ على هوملس (68)

