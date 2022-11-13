لاكازيت أنقذ ليون من الهزيمة

دوليه

تعادل ليون مع ضيفه نيس 1-1 أول من أمس في المرحلة 15 من مسابقة الدوري الفرنسي ليرفع ليون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن ونيس إلى 20 نقطة في المركز التاسع. وشارك بين شوطي المباراة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد جماهير ليون فرحته بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية وظهر وهو يحملها في ملعب «غروباما». وأنقذ ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من الخسارة بإدراكه التعادل . وكان نيس في طريقه إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليا والسادس هذا الموسم عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي العاجي نيكولا بيبيه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليون حصل على ركلة جزاء أيضا انبرى لها لاكازيت بنجاح. واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة رفع بها ليون رصيده الى 21 نقطة في المركز الثامن، ونيس إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وقدم مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا كريم بنزيمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي توج بها هذا العام، إلى جماهير فريقه السابق ليون بين الشوطين. وأطفأت أنوار الملعب بالكامل باستثناء ممر الوصول إلى الملعب، وعُرض فيلم قصير لأول مرة على الشاشات العملاقة في الملعب. وبدأ بنزيمة مسيرته الكروية مع ليون في سن التاسعة قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 35 مليون يورو. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات باريس سان جرمان مع أوكسير، وبريست مع تروا، وليل مع أنجيه، ومونبلييه مع رينس، ونانت مع أغاكسيو، وستراسبورغ مع لوريان، وموناكو مع مرسيليا.

