ميسي على رأس قائمة الأرجنتين

دوليه

اختار مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة من 26 لاعبا لمنتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر. وأعلن سكالوني تشكيلته عبر شريط فيديو نشره الاتحاد الارجنتيني للعبة على حسابه على «تويتر» ولم تتضمن اي مفاجآت، وضمت مهاجم روما باولو ديبالا الذي كان يحوم الشك حول مشاركته بعد اصابته مطلع اكتوبر الماضي، في حين سيغيب لاعب وسط فياريال الاسباني جيوفاني لو سيلسو بداعي الاصابة. وتعتبر الارجنتين حاملة اللقب مرتين (1978 و1986) من المرشحين البارزين لاحراز اللقب وهي لم تخسر في اخر 35 مباراة دولية. وفي ما يلي التشكيلة الرسمية: لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا)، خيرونيمو رولي (فياريال)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت). للدفاع: ليساندرو مارتينيس (مان يونايتد)، خوان فويث (فياريال)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل وماركوس أكونيا (اشبيلية)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس)، نيكولاس تاليافيكو (ليون)، كريستيان روميرو (توتنهام). للوسط: رودريغو دي بول (اتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (يوفنتوس)، ألكسيس ماك ليستر (برايتون)، إنسو فرنانديس (بنفيكا)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، أليخاندرو «بابو» غوميس (اشبيلية). للهجوم: لاوتارو مارتينيس وخواكين كوريا (إنتر)، أنخل دي ماريا (يوفنتوس)، باولو ديبالا (روما)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي)، نيكولاس غونساليس (فيورنتينا)، ليونيل ميسي (باريس سان جرمان).

