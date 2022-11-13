إعلان قائمة «الأخضر» المونديالية

دوليه

اختار الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي قائمة الأخضر المؤلفة من 26 لاعباً والتي ستشارك في كأس العالم 2022 في قطر. ولم تشهد قائمة المنتخب مفاجآت كبيرة في ظل تواجد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني والعديد من نجوم الأخضر.وستلعب السعودية في كأس العالم «FIFA» ضمن المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وضمت التشكيلة الرسمية: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الاهلي) ونواف العقيدي (النصر) لحراسة المرمى، وسلطان الغنام وعبد الاله العمري وعبدالله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب) للدفاع، وسلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها) للوسط، وصالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب) للهجوم.

