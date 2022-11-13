مدرب فولهام يصدم صربيا بشأن ميتروفيتش

دوليه

قال ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام الإنكليزي، إن جاهزية ألكسندر ميتروفيتش تبقى محل شك كبير، رغم اختياره في قائمة المنتخب الصربي، التي تضم 26 لاعبا لخوض بطولة كأس العالم. وتواجد ميتروفيتش

في القائمة التي اختارها المدير الفني للمنتخب الصربي دراغان ستويكوفيتش اول من امس، ولكن سيلفا كشف أن المهاجم صاحب الـ28 عاما مازال يحتاج لفحوص طبية قبل السماح له باللعب في قطر. وقال سيلفا للصحافيين: «ما يمكنني قوله لكم إنه ربما يتم اتخاذ قرار الأسبوع الجاري بين الجهاز الطبي للمنتخب الصربي وبين جهازنا الطبي».

