كلوب: فيرمينو محبط

دوليه

تحدث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الانكليزي، عن الوضع المعقد للبرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز. وينتهي عقد فيرمينو مع الريدز في الصيف المقبل، ولم يصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن. وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة «ليفربول إيكو» البريطانية: «هناك محادثات عادية مع فيرمينو بشأن عقده.. سنرى ما سيحدث». وعن استبعاد فيرمينو من قائمة البرازيل لكأس العالم، علق كلوب: «لقد كانت ضربة بالتأكيد.. لا يمكنك رؤية ذلك في التدريب ولكن يمكن ملاحظته.. لقد كانت ضربة بالنسبة لي». وأضاف: «موقفي من هذا الأمر؟ أنا في المنتصف.. إذ إنني سعيد لأن لدينا فيرمينو للمزيد من الوقت، لكنني أعتقد أنه يستحق كل شيء في العالم». وواصل: «هذا يظهر مدى الجودة في قائمة البرازيل، إذا كان بإمكانك ترك لاعب مثل فيرمينو خارج القائمة.. فإن الأمر جنوني». واختتم: «تحدث معه بالطبع وسنتحدث مرة أخرى، لكنه بخير.. هذا ما يمكن أن يتخيله الجميع، إنه محبط للغاية بشأن الحقيقة، لكن هذا ما حدث».

