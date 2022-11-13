غوارديولا: أنا وكلوب سنشارك في لقاء فريقينا

دوليه

سخر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من موعد مواجهة فريقه مع ليفربول في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، والذي يأتي بعد 3 أو 4 أيام فقط من نهائي كأس العالم، مشيرا إلى إمكانية مشاركته في اللقاء هو ويورغن كلوب مدرب الريدز. وقال غوارديولا بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن»: «سأخوض هذا اللقاء في وسط الملعب، بينما سيتواجد يورغن في مركز الظهير الأيسر، هذه هي الإستراتيجية». وأضاف: «لا أعرف كم عدد اللاعبين الذين سيتوفرون لدينا، إيرلينغ هالاند وسيرجيو غوميز وريكو لويس لن يذهبوا للمونديال، ولكن باقي اللاعبين سيذهبون». وتابع: «إذا تخطى هؤلاء اللاعبون دور المجموعات، فسيكونوا بحاجة لبعض الأيام من الراحة، أما إذا لم يتخطوا دور المجموعات، فسيمكنهم المشاركة أمام ليفربول». وأتم: «عقب كأس العالم سنتواجد هنا وسنتدرب، وسنرى كم عدد اللاعبين المتوفرين لدينا لمواجهة ليفربول، سيعود اللاعبون في أيام مختلفة، ولا نعرف كيف ستكون حالتهم».

