راموس ودي خيا خارج المنتخب

دوليه

كشف المدرب لويس إنريكي أول من أمس عن قائمة المنتخب الإسباني النهائية لكأس العالم قطر 2022. وشهدت لائحة إنريكي غياب كل من سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جرمان، وحارس مان يوناتيد دايفيد دي خيا. وهنا التشكيلة: لحراسة المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيس، دافيد رايا. والدفاع: داني كارفاخال، سيزار أسبيليكويتا، إريك غارسيا وجوردي ألبا، هوغو غيامون وخوسيه غايا، باو توريس، أيمريك لابورت. والوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري، رودري، كارلوس سولير، ماركوس لورنتي وكوكي. والهجوم: فيران توريس وأنسو فاتي، نيكو وليامس، يريمي بينو، ألفارو موراتا، ماركو أسنسيو، بابلو سارابيا، داني أولمو.