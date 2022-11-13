بيليه (1940)

دوليه

شكل «مونديال السويد» انطلاقة الأسطورة بيليه الذ أصبح فيما بعد أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. شارك اديسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم «بيليه» في اللقاء الثالث للبرازيل أمام الاتحاد السوفييتي بعد غيابه عن أول مباراتين، وسجل أول أهدافه في النهائيات في شباك ويلز في الدور ربع النهائي. ورغم أن تسجيل الأهداف كان «ماركة مسجلة» للنجم البرازيلي الا أن سرعة بديهته وذكاءه الفطري منحاه مزايا أخرى أهمها قدرته على صناعة الأهداف. سجل للمنتخب البرازيلي 97 هدفاً في 11 مباراة، وبلغ عدد أهدافه جميعاً 1281 هدفاً في 1363 لقاءً. انتقل من سانتوس الى نادي كوزموس الأميركي مقابل 4 ملايين دولار في العام 1974.

