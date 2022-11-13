فونتين (1933)

دوليه

حمل المهاجم جوست فونتين الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في بطولة واحدة، بعد أن أحرز 13 هدفاً في النهائيات 4 منها في شباك ألمانيا الغربية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعتبر فونتين المولود في مدينة مراكش المغربية أفضل هداف فرنسي في النهائيات. بدأ النجم الفرنسي مسيرته مع نادي نيس الفرنسي وحقق معه بطولة الدوري والكأس، قبل أن يخوض لقاءه الدولي الأول امام هنغاريا في العام 1956، ولم يكن اللاعب ضمن التشكيلة الأساسية للفريق المشارك في البطولة لكن اصابة زميله ريني بليارد منحته الفرصة ليشكل ثنائيا رائعا مع رايموند كوبا، ويسجل في كل المباريات.

