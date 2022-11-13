بيليه يقود البرازيل إلى لقبها الأول

دوليه

أبلغ الطبيب النفسي لمنتخب البرازيل المدرّب فيسنتي فيولا ان بيليه، ابن السابعة عشرة، ليس ناضجاً بما فيه الكفاية لخوض مونديال 1958. ردّ عليه فيولا معتمداً على غريزته «قد تكون على حقّ. لكنك لا تفقه شيئاً في كرة القدم». شارك الجوهرة وقاد «سيليساو» لأوّل لقب في تاريخها، في طريقه لأن يصبح «ملك» اللعبة.

«إذا كانت ركبة بيليه جيّدة سيلعب»، تابع فيولا في إشارة إلى اصابة اللاعب اليافع في مباراة تحضيرية. اكتفى اللاعب الوحيد الذي أحرز ثلاثة ألقاب مونديالية، بخوض مباراة الاتحاد السوفياتي في الدور الأول، قبل أن يسجّل هدف المباراة الوحيد في ربع النهائي ضد ويلز. لعب دوراً كبيراً في تخطي فرنسا في نصف النهائي (5-2) بثلاثية، قبل ان يتألق في النهائي أمام السويد (5-2) مسجلاً هدفين.

ارتبطت البطولة أيضاً باسم غارينشا. كان طفلاً فقيراً ذا جسم نحيف وُلد بتشوّهات خلقية مع اعوجاج في الركبتين، العمود الفقري والحوض. دعى أهله ليل نهار حتى يتمكن ابنهم من الوقوف والمشي ولو بطريقة غير سليمة.

تحدّى «مانيه» الاعاقة بمراوغات بارعة جعلت منه اشهر جناح أيمن، وقيل عنه «انه بالنسبة لكرة القدم، كبيكاسو للفن»، لكن «الملاك صاحب الساقين الملتويين» فارق الحياة عام 1983 عن 49 عاماً، بعد ادمانه على الكحول ومعاناته المادية.

صحيح أن مونديال 58 ارتبط ببيليه، غارينشا والفرنسي المولود في مراكش جوست فونتين، الوحيد الذي سجّل 13 هدفاً في نسخة واحدة بعد مشاركة غير متوقعة بدلاً من زميله المصاب رينيه بليار، إلا ان افضل لاعب في البطولة كان ديدي.

اللاعب الذي أمضى ستة أشهر على كرسي متحرّك بعمر الرابعة عشرة، بعد ركلة عنيفة تطوّرت الى التهاب كاد يؤدي إلى بتر رجله، موّن بنجاح المهاجمين فافا وبيليه وغارينشا وزاغالو، ثم قاد البرازيل بعد أربع سنوات للقبها الثاني.

أصبح خبير الركلات اللولبية الساقطة «فوليا سيكا» (الورقة الجافة) التي الهمت التسديدات العصرية لجونينيو وأندريا بيرلو وكريستيانو رونالدو.

عشية المباراة الحاسمة مع الاتحاد السوفياتي في الدور الأول، طرق ديدي، 30 عاماً، مع المخضرم نيلتون سانتوس والقائد بيلّيني باب المدرّب فيولا طلباً بالدفع بلاعب الوسط زيتو، لمنح حرية إضافية لديدي إلى جانب المهاجمين. وافق المدرّب، ولولا الحارس السوفياتي العملاق ليف ياشين لكانت النتيجة أعمق بكثير من هدفي فافا.

بعد تلقي هدف مبكر أمام السويد في النهائي، ارتعب زملاؤه وهرع اليه ماريو زاغالو، الذي أخذ في البطولة مكان لاعب آخر يخشى الطيران، وهو يصرخ «اسرع، نحن نخسر». أجابه ديدي بهدوء «استرخ يا زاغالو. نحن أفضل منهم. سنسجّل الكثير من الأهداف». انتهت المباراة 5-2 للبرازيل أمام نحو 50 ألف متفرّج على ملعب راسوندا في ستوكهولم.

كان هناك حراك كبير في كرة القدم خلال الفترة التي سبقت كأس العالم، حيث ظهرت مسابقة أندية جديدة في القارة العجوز أطلق عليها الكأس الأوروبية، وسُمّيت فيما بعد دوري أبطال أوروبا، كذلك بدأ التحضير لكأس أمم أوروبا ونظيرتيها في آسيا وأفريقيا.

شهدت كأس العالم 1954 بثاً تلفزيونياً لأول مرة، تطوّر في النسخة الجديدة وأصبح بثاً عالمياً. لكن دول أوروبا الشرقية لم تستقبل الإشارة لعدم جاهزيتها.

أقيمت كأس العالم في السويد التي لم تتضرّر بالحرب العالمية الثانية، بمشاركة 16 منتخبا، بينها 12 من أوروبا، وظهر البطل الأولمبي الاتحاد السوفياتي للمرة الأولى.

رفضت الدول العربية، على غرار مصر والسودان، مواجهة اسرائيل في تصفيات شاركت فيها 55 دولة (رقم قياسي آنذاك)، وفشلت أخرى عريقة بالتأهل، أبرزها ايطاليا وأوروغواي المتوجتين مرّتين.

خطفت البرازيل وفرنسا الاضواء، في أوّل بطولة دون مؤسّسها الفرنسي جول ريميه الذي توفي قبل سنتين، باحراز الأولى اللقب والثانية لحلولها ثالثة، علماً ان الترشيحات كانت تصبّ في مصلحة الاتحاد السوفياتي والسويد وألمانيا الغربية ويوغوسلافيا.

مباريات فاصلة

شهدت الدور الأول 3 لقاءات فاصلة لتحديد هوية المتأهل الثاني، وأسفرت عن فوز ايرلندا الشمالية على تشيكوسلوفاكيا 2-1 في المجموعة الأولى، وويلز على هنغاريا 2 1 في المجموعة الثالثة، والاتحاد السوفييتي على انكلترا 1 0 في الرابعة.

تقاعس أرجنتيني

اتهمت الصحف الأرجنتينية لاعبي منتخب بلادهم بالتقاعس في تأدية واجباتهم، بعد خروجهم من الدور الأول، وذكرت أن 5 لاعبين ضبطهم المدرب أثناء محاولة الهروب من المعسكر، وهزمت الأرجنتين 1 - 6 من تشيكوسلوفاكيا.

رهان خاسر

خسر الانكليزي جورج راينر مدرب السويد رهانه الذي أطلقه قبل المباراة النهائية عندما صرح بأن فريقه سيهزم البرازيل في حال سجل مهاجموه هدف السبق، وهو ما حدث فعلاً عندما افتتح المهاجم نيلز ليدهولم التسجيل، لكن البرازيليون فازوا في اللقاء 5-2 وأحرزوا اللقب.

طبيب نفساني

استعدت البرازيل بقيادة مدربه فيسنت فيولا جيداً للبطولة من خلال اقامة معسكر لمدة 3 أشهر اشتمل على تدريبات مكثفة، بالاضافة الى جولة أوروبية، كما ضم وفد الفريق المغادر الى السويد طبيبا نفسانيا لتهيئة اللاعبين.

البطولة في سطور

- المضيف: السويد

- البطل: البرازيل

-الوصيف: السويد

- الثالث: فرنسا

- الرابع: ألمانيا الغربية

- المنتخبات: 16

- الأهداف: 35

- عدد الجماهير: 919580

- الهداف: جوست فونتين (13 هدفاً)

- أفضل لاعب: ديدي (البرازيل)

- أول هدف: عمر كورباتا (ا?رجنتين)

- أســـرع هـــدف: فــافــا (90 ثانية)

- أفضل هجوم: فرنسا (23 هدف)

- أقوى دفاع: البرازيل (4 أهداف)

- حكم النهائي: موريس غويغو (إنكلترا)

