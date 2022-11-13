اللقاء الأفضل في البطولة

دوليه

يا لها من لقاء.. ذاك الذي جمع البرازيل مع فرنسا في نصف النهائي على ملعب «راسوندا» في 24 يونيو من العام 1958، مهارة رايموند كوبا والحس التهديفي لجوست فونتين في مواجهة الهجوم البرازيلي الرائع، انها مباراة يتفق النقاد على انها الأفضل في البطولة. افتتح فافا التسجيل للبرازيل في الدقيقة الاولى عندما استقبل الكرة وروضها على صدره ثم أطلقها في شباك الحارس الفرنسي كلاود أبيس، ولم تمضى أكثر من 8 دقائق حتى أدرك فونتين التعادل لفرنسا بعد لعبة ثنائية مع كوبا مسجلاً أول هدف في الشباك البرازيلية في البطولة.

ورغم ان الفريقين حرصا على تقديم كرة قدم جميلة، لكن لسوء الحظ تعرض لاعب وسط فرنسا روبرت جونكي لاصابة قوية أجبرته على اكمال الوقت المتبقي من المباراة وهو يعرج في خط المقدمة. وبدا الأمر مفاجئاً ان الهدف التالي أخذ وقتاً أكثر من المتوقع، لانه جاء في الدقيقة 39 عبر البرازيلي ديدي.

وفي الشوط الثاني فرض بيليه نفسه نجماً فوق العادة عندما أحرز «هاتريك» في حوالي 23 دقيقة. الأول كان سهلاً عندما أسقط الحارس الفرنسي الكرة أمام أقدام النجم البرازيلي (52)، والثاني من حافة خط الست ياردات (64)، أما الثالث فبرهن على عبقرية بيليه عندما سدد الكرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة الجزاء (75).

نتيجة الشوط الأول كانت عادلة، لكن بعد 30 دقيقة من الشوط الثاني تقدمت البرازيل 5-1، وكان يمكن للنتيجة ان تصبح 7-1 لولا ان حكم اللقاء الويلزي بنيامين غريفيث ألغى هدفين، أحدهما بعد اشارة من مساعده. وأحرز روجر بيانتوني الهدف الثاني لفرنسا قبل 7 دقائق من النهاية، لكن اللقاء انتهى لمصلحة بيليه وزملائه الذين اندفعوا بعد ذلك ليقدموا أسلوباً جديداً في كرة القدم جعلهم على قمة اللعبة لسنوات عدة.