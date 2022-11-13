بلجيكا.. حان وقت الإنجاز

دوليه

صعدت بلجيكا إلى مصاف المنتخبات الكبيرة في السنوات الأخيرة بفضل مجموعة من النجوم الذي يلعبون في أقوى الأندية الأوروبية، وبات المنتخب البلجيكي مرشحاً دائماً رغم عدم تتويجه بأي لقب دولي.

وفي السنوات الأخيرة خسر منتخب بلجيكا مرتين أمام فرنسا؛ الأولى في نصف نهائي كأس العالم 2018، بعد أن نجح «الشياطين الحمر» في إقصاء البرازيل، والثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية نسخة 2021، رغم تقدمهم بهدفين من دون رد. ويملك منتخب بلجيكا أسماء لامعة، قادرة على الذهاب به بعيدا في كأس العالم، ولم لا يفوز بالتتويج بأول لقب عالمي له؟

وتعوّل بلجيكا على تألق النجم كيفين دي بروين، ومن أمامه على الشقيقين تورغان وإيدين هازارد، وعلى روميلو لوكاكو أيضا، ومن خلفهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، إضافة إلى يانيك كاراسكو وإكسيل فيتسل.

ويتولى الإسباني روبيرتو مارتينيز تدريب بلجيكا منذ أغسطس 2016، وأوصل «الشياطين الحمر» إلى مونديال روسيا 2018، كأول منتخب أوروبي. وقاد مارتينيز بلجيكا إلى الدور نصف النهائي في تلك النسخة من كأس العالم، لأول مرة منذ 32 عاما، ليفشل في عبور فرنسا، ويكتفي بعد ذلك بالمركز الثالث على حساب إنكلترا.

وتتنافس بلجيكا على صدارة المجموعة مع كرواتيا وصيفة النسخة الماضية والساعي إلى تكرار هذا الانجاز رغم صعوبته الكبيرة خصوصاً أن الفريق لم يعد بذات القوة التي كان عليها قبل 4 سنوات.

وأبصر منتخب كرواتيا لكرة القدم بهويته الحالية النور في عام 1991، عقب الاستقلال عن يوغسلافيا، ومنذ ذلك الحين بدأ يشق طريقه وصولا إلى وصافة كأس العالم. وكان اللاعبون الكروات جزءا من منتخب يوغسلافيا، الذي لعب بطولات عدة في كأس العالم وأوروبا، حتى بداية تسعينيات القرن الماضي. ويضم منتخب كرواتيا مجموعة من اللاعبين البارزين الذين ينافسون في أقوى الأندية الأوروبية، يتقدمهم مودريتش نجم ريال مدريد، ومارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر، وماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان تشلسي، وماريو باساليتش لاعب أتالانتا. وتبرز في خط المقدمة أسماء بقيمة أندريه كراماريتش وجوسيب بريكالو، مهاجمي هوفنهايم وفولفسبورغ الألمانيين.

ويتولى زلاتكو داليتش تدريب المنتخب الكرواتي منذ أكتوبر 2017، ولم يكن قبل توليه المهمة يملك تجارب ثرية، ورغم ذلك فقد قاد منتخب بلاده إلى وصافة كأس العالم 2018، ليقرر الاتحاد الكرواتي مكافأته بتمديد عقده إلى ما بعد نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024)، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وعلى المنتخبين البلجيكي والكرواتي أن يحذرا المنتخب المغربي الذي لطالما كان نداً صعباً للمنتخبات الأوروبية، آخرها في النسخة الماضية عندما تعادل مع إسبانيا 2-2، وخسر بصعوبة أمام البرتغال.

ويقود المنتخب المغربي المدرب المحلي وليد الركراكي، اللاعب الدولي السابق الذي تم تعيينه رسميا على رأس الجهاز الفني لأسود الأطلس في أواخر أغسطس الماضي خلفا للبوسني الفرنسي وحيد حاليلوزيتش.

ولا يملك الركراكي تجربة ثرية عندما كان لاعبا، لكن بداياته التدريبية كانت واعدة، حيث استطاع صاحب الـ47 عاما أن يقود نادي الوداد البيضاوي إلى التتويج بلقب الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا في العام الحالي. وقبل ذلك نجح في الفوز مع الدحيل القطري بلقب دوري نجوم قطر ومع الفتح الرباطي المغربي بلقب الدوري المغربي.

ويعتمد الرقراقي على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يقدمون مستويات لافتة في كبرى الدوريات الأوروبية على غرار ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني وزميله في الفريق ذاته يوسف النصيري وأشرف حكيمي مدافع باريس سان جرمان الفرنسي وحكيم زياش متوسط هجوم تشلسي الإنكليزي ونصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني وسفيان بوفال مهاجم أنجي الفرنسي ومنير الحدادي مهاجم خيتافي الإسباني وبدر بانون من نادي قطر وغيرهم.

وتضم المجموعة كذلك منتخب كندا في ظهوره الثاني بالنهائيات، وتتطلع إلى تحقيق نتائج لافتة قبل استضافتها مونديال 2026 في تنظيم ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

ويعتمد المنتخب الكندي بشكل كبير على مدافع بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز الذي يعدّ من أشهر لاعبي المنتخب الحالي، وواحدا من أفضل اللاعبين في الدوري الألماني، وخاض اللاعب المولود في عام 2000 حتى الآن 34 مباراة دولية مع كندا.

كما يملك المنتخب لاعبين آخرين ينشطون في أوروبا مثل ميلان بوريان حارس مرمى النجم الأحمر ببلغراد الصربي، وجوناتان دافيد من ليل الفرنسي، وستيفان إيستاكيو من بورتو البرتغالي، وسيل لارين مهاجم كلوب بروج البلجيكي.

ويتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب الكندي المدرب الإنكليزي جون هيردمان الذي يعدّ من المدربين القلائل في العالم الذين لم يحترفوا كرة القدم كلاعبين. وبدأ هيردمان مهمته على رأس منتخب كندا في الثامن من يناير2018، ونجح في قيادته للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد 36 عاما على آخر مشاركة في المسابقة.

وشرع هيردمان (47 عاما) في تكوينه التدريبي في سن مبكرة جدا، وفي عمر الـ31 أشرف على منتخب نيوزيلندا للسيدات، ثم درّب منتخب كندا للسيدات أيضا منذ 2011 حتى 2018 تاريخ صعوده لقيادة منتخب الرجال الذي بلغ معه نصف نهائي الكأس الذهبية 2021 بجانب التأهل لمونديال 2022.

الاتحاد البلجيكي

تأسس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عام 1895، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1904، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت بلجيكا أول مباراة دولية لها أمام فرنسا في العام 1905 وتعادلت معها 3-3، أكبر فوز لها على سان مارينو

(10 - 1)، وأكبر هزيمة أمام إنكلترا (2-11).

منتخب بلجيكا

تشارك بلجيكا في النهائيات للمرة الـ 14، وكانت حاضرة في النسخ الثلاث الأولى، ثم انسحبت في الرابعة (البرازيل 1950)، ليعود مجددا في السادسة التي احتضنتها سويسرا، أفضل ننائجها المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، وسبقه الحصول على المركز الرابع في مونديال المكسيك 1986.

الاتحاد الكندي

تأسس الاتحاد الكندي لكرة القدم عام 1912، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1912، وإلى اتحاد الكونكاكاف في 1961. ولعبت كندا أول مباراة دولية لها أمام أستراليا في العام 1924 وفازت فيها 2-3، أكبر فوز لها على جزر كايمان (0-6)، وأكبر هزيمة أمام المكسيك (8-0).

منتخب كندا

تظهر كندا في النهائيات للمرة الثانية فقط في تاريخها، وسبق لها أن تأهلت إلى مونديال المكسيك 1986 عندما غادرت من الدور بعد أن تلقت 3 هزائم أمام أمام فرنسا (1-0) والمجر (2-0) والاتحاد السوفييتي (0-2).

الاتحاد المغربي

تأسس الاتحاد المغربي لكرة القدم عام 1956، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1960، وإلى الاتحاد الأفريقي في 1960. ولعبت المغرب أول مباراة دولية لها أمام العراق في العام 1957 وتعادلت معها 3-3، أكبر فوز لها على السعودية (1-13)، وأكبر هزيمة أمام المجر (6-0).

منتخب المغرب

تأهل المغرب إلى النهائيات في 5 مناسبات سابقة، أولها في المكسيك 1970، والثانية كذلك في المكسيك عام 1986 عندما بلغ الدور الثاني، وفي 1994 غادر من الدور الأول، وكذلك في 1998 عندما قدم عروضاَ قوية، وخرج من الدور ذاته في النسخة الأخيرة.

الاتحاد الكرواتي

تأسس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عام 1912، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1941، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1993. ولعبت كرواتيا أول مباراة دولية لها أمام سويسرا في العام 1940 وفارت فيها 0-4، أكبر فوز لها على سان مارينو (1-10)، وأكبر هزيمة أمام اسبانيا (6-0).

منتخب كرواتيا

سجلت كرواتيا حضوراً قوياً في ظهورها الأول 1998 واحتلت المركز الثالث، وستكون مشاركتها في قطر السادسة لها، وكانت أفضل نتائجها الوصاقة في النسخة الماضية، أما خلال مشاركاته في كوريا الجنوبية واليابان 2002، وألمانيا 2006، والبرازيل 2014، فقد غادرت من دور المجموعات.

