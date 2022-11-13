فهد الغانم: «علي الغانم وأولاده للسيارات» تعيد مبيعات «BMW» في السوق المصري 29 الحالي

مال وأعمال

أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات عن تدشين أجدد صالة عرض لعلامة بي إم دبليو بمحافظة الجهراء، ضمن خططها للتوسع في السوق المحلية، وإتاحة أحدث طرازات بي إم دبليو الراقية لعملائها، والتي تتميز بمرافق عالمية المستوى، تشمل صالة عرض راقية ومركز خدمة حديثا ومركزا لقطع الغيار.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس فهد علي الغانم، عن أن الشركة ستعلن 29 نوفمبر الجاري إعادة مبيعات سيارات «BMW» في السوق المصري الذي يعتبر من أبرز الأسواق الإستراتيجية والحيوية في المنطقة، على أن تدخل مبيعاته النتائج المالية السنوية لـ«أولاد علي الغانم للسيارات» بداية 2023، متوقعاً نمو المؤشرات المالية بعد هذه الخطوة، لتحافظ الشركة على وعودها بتوزيع أرباح مميزة للمساهمين على مدار الوقت وبشكل يفوق توقعاتهم.

وأضاف الغانم في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض سيارات «BMW» في الجهراء، بأن قرار «BMW» بالبيع المباشر للعملاء لا يشمل الكويت، ولا بقية أسواق الشرق الأوسط بل يشمل أوروبا فقط، مشيراً إلى إفصاح الشركة بهذا الخصوص رسمياً على موقع بورصة الكويت بعد تلقيها لكتاب رسمي من العلامة يفيد بهذه الخطوة.

وقال إن الشركة خطت الخطوة الأهم والأجرأ والأقوى محلياً في الأشهر الأخيرة، كأول شركة عائلية يتم إدراجها في البورصة الكويتية، مبيناً أن هذه الخطوة شجعت شركات عائلية أخرى على أن تحذو حذوها وتبدأ التحضير لإدراج أسهمها في الفترة المقبلة، غير التي أعلنت رسمياً.

ولفت إلى أن قرار العلامة يأتي نتيجة الشراكة الوثيقة والنمو المتواصل لمبيعات «BMW» بالسوق المحلي ولدى بقية الوكلاء في المنطقة التي تعتبر من أبرز الأسواق والمساهمين في مبيعاتها سنوياً، معرباً عن امله ان يتحسن النشاط الاقتصادي والمبيعات في جميع القطاعات بالفترة المقبلة، مع الاستقرار والنمو الذي تشهده أسعار النفط حالياً، بما ينعكس إيجاباً ويسهم في تحقيق النمو والفائض في الميزانية السنوية للدولة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وشدد على أن نمو أرباح الشركة 14 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فاق التوقعات، وأتى رغم الشح ومشاكل تصنيع السيارات ووصولها إلى الكويت، آملاً استمرار الارتفاع الفترة المقبلة وفق الخطط الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بما يضمن تحقيق الوعود المقدمة لجميع المساهمين.

وعبر الغانم عن أمله بتحسن الوضع على صعيد تصنيع السيارات عالمياً والتخلص من آثار «كورونا» على هذا الصعيد، وزيادة عدد المركبات التي تصل إلى معارض «علي الغانم وأولاده للسيارات» العام المقبل، كاشفاً عن وضع خطط إستراتيجية ومدروسة لمواكبة التحديات وتخطيها بأفضل طريقة ممكنة، بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركة والمساهمين وتحقيق تطلعات العملاء في السوق المحلي.

وقال الغانم إن الشركة تعد صاحبة أفضل تواجد جغرافي محلياً، لافتاً إلى أنها تهدف إلى زيادة حصتها السوقية ورفع عدد عملاء العلامات التي تمثلها في الكويت، بما يعزز أرباحها مستقبلاً، ومشدداً على أن «أولاد علي الغانم للسيارات» لن تتأخر عن القيام بأي توسعة تعود بالنفع على مساهميها سواء في زيادة معارضها أو عدد العلامات التي تمثلها، على أن تكون الخطوة الأولى على هذا الصعيد تدشين معرض سيارات «جيلي» في الجهراء أيضاً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبيّن الغانم أن تركيز الشركة الأساسي ينصب على تمثيل العلامات الصينية المميزة في قطاع السيارات داخل الكويت، خصوصاً بعد نجاحها في تحقيق مبيعات تفوق التوقعات على جميع الصعد، منوهاً إلى أن هدف «أولاد علي الغانم للسيارات» ليس تجميع العلامات في عائلتها فحسب بل اختيار أفضلها بما يرقى إلى توقعات العملاء والباحثين عن التميز في عالم القيادة.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن صالة العرض الجديدة وشهد حفل تدشينها حضور كل من المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو في الشرق الأوسط، الدكتور حامد حقباروار، ورئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، المهندس فهد علي الغانم، كما شارك في الحدث كلٌ من نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف القطامي، ومديرها العام يوسف مصطفى.

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، أوضح الدكتور حامد حقباروار، قائلاً: «أود أن أهنئ المهندس فهد علي الغانم وفريق عمله بهذا النجاح الكبير، وأشكرهم على تفانيهم في خدمة عملاء بي إم دبليو، والتركيز على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهو ما يدعم مساعي بي إم دبليو الحثيثة لتوسيع حضورها في الكويت، ونشهد تعزيز شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة علي الغانم وأولاده من خلال إطلاق صالة العرض الجديدة في الجهراء الذي يثري بلا شك مسيرتنا المشتركة، حيث ستوفر الصالة الجديدة لعملائنا ذات التجربة المتميزة التي نقدمها لعملاء بي إم دبليو في مختلف منشآتنا». وبهذه المناسبة، أعرب المهندس فهد علي الغانم عن سعادته بتدشين المعرض ومركز الخدمة الجديدين لعلامة بي إم دبليو، وصرح قائلاً «اليوم، نواصل تعزيز شراكتنا مع بي إم دبليو من خلال التزامنا الراسخ بالتميز وتحقيق رضاء العملاء، وهذا الانجاز يشكّل معلماً آخر في مسيرة شراكتنا المتواصلة منذ 36 عاماً، ونحن فخورون بأدائنا الآخذ في التطور، وتطلعنا باستمرار لتوسيع عملياتنا».

ويأتي تدشين أحدث صالات عرض بي إم دبليو، والذي تعد ثالث صالة عرض على مستوى الدولة، ليضيف لمنجزات شركة أولاد علي الغانم للسيارات باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات بي إم دبليو في الكويت، وتجسيداً لمساعي الشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها باستمرار، وتوسيع شبكة مكاتب مبيعات ومراكز خدمات سيارات بي إم دبليو على مستوى الدولة. وتمتد صالة العرض الجديدة التي تحتضن أيضا مركز خدمةٍ على مساحة 2000 متر مربع، والذي تم الانتهاء من تطويره في نهاية سبتمبر الماضي.

واختتم المهندس الغانم بقوله «يأتي تدشين صالة العرض الجديدة بمحافظة الجهراء باعتبارها من المحافظات الأكثر نمواً في الدولة، وانطلاقاً من حرصنا المستمر على الاستجابة لتطلعات عملائنا، وتوفير سياراتهم المفضلة، ودعمها بخدماتنا عالمية المعايير. كذلك، يعد التدشين امتداداً لسلسة مراكز الخدمة الاثني عشر المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، وتوفير أرقى الخدمات لعملائنا أينما كانوا في الدولة. ونحن مستمرون في التزامنا بمبادئنا الراسخة من حيث تمكين عملائنا من الحصول على خدماتنا بكل يسر وسهولة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم ورغباتهم على الدوام.»

