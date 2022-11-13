شيخة البحر حصدت جائزة الإسهامات المتميّزة في القطاع المصرفي العربي

مال وأعمال

منحت جمعية المصرفيين العرب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر جائزة الاسهامات المتميّزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2022، وذلك تقديراً لجهودها واسهاماتها البارزة في تطوير الصناعة المصرفية العربية على مدى السنوات الماضية.

وقام عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد وليام راسل بتسليم الجائزة الى البحر وذلك خلال الحفل السنوي لجمعية المصرفيين العرب والذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن وحضره نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والمصرفية العالمية والعربية.

وفي كلمة لها خلال الحفل قالت البحر، ان الثقافة المؤسسية الفريدة في كيانات عريقة مثل بنك الكويت الوطني تدفع القيادات دائما الى تخطي حدود المألوف وتحقيق اعلى الطموحات، حيث لا يقتصر دورهم على تشجيع اعضاء فريق العمل على التميز فحسب، بل في العمل على تقديم الدعم والأدوات اللازمة لمساعدتهم على تجسيد هذا التميز على ارض الواقع. وأكدت البحر على فخرها بالانجازات التي تحققت طوال مسيرتها المهنية مع بنك الكويت الوطني والتي تتوافق بشكل وثيق مع معتقداتها وأهدافها الشخصية، وهو ما ساعد على تحقيق الكثير من تطلعاتها الشخصية، لا سيما تلك التي تتعلق بالعطاء المجتمعي من خلال الممارسات المصرفية المسؤولة. وقالت: «أعتز بكوني جزءاً من فريق القيادة الذي يدير دفة بنك الكويت الوطني ووصوله الى المكانة المتميزة التي يحتلها اليوم، كأحد ابرز المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة».

وأشارت الى ان قصص النجاح والانجازات المهنية يقف خلفها مسار طويل وشاق من التفاني والرغبة في التميز من خلال العمل الجاد والتفكير الاستباقي خارج حدود المألوف ومواجهة التحديات. وبهذه المناسبة قال عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد وليام راسل، ان البحر تشكل نموذجاً يحتذى به للعديد من النساء الطموحات في جميع انحاء الشرق الأوسط وخارجه، حيث تعد واحدة من كبار المصرفيين في الخليج وتمتلك رؤية استراتيجية ورأيا يسعى العديد من صانعي السياسات والقادة الى الاستفادة منه.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين العرب جورج كنعان ان البحر لعبت دوراً اساسياً في تطوير الخدمات المصرفية في جميع انحاء الشرق الأوسط، بالاضافة الى دورها المميز في مساعدة الشركات والمؤسسات الحصول على المنتجات والخدمات المالية التي يحتاجونها لتحقيق اهدافهم ورؤاهم».

