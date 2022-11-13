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محاضرة للصندوق الكويتي في مؤتمر المناخ


ضمن نشاطه في جناح الكويت المشارك في مؤتمر التغير المناخي COP27، والمقام حالياً في مدينة شرم الشيخ حتى 18 الشهر الحالي، ألقى المستشار الاقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية م. طارق المنيس محاضرة بعنوان «دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية». وتطرق المنيس في محاضرته التي جاءت ضمن الفعالية التي نظمت في جناح الكويت وبحضور عدد من المهتمين والمختصين، عن اسهامات الصندوق الكويتي في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للدول النامية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة كالزراعة، والرعي، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة، وغيرها. وقد شارك في الفعالية جهات عدة تمثل مؤسسات ووزارات محلية مثل وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية البيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.


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