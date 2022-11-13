«بيتك» كشف عن الفائزين بباقات «كأس العالم»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اسماء الفائزين بباقات حضور كأس العالم في قطر وذلك ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» التي تتيح للعملاء فرص الفوز بجوائز باقات لحضور كأس العالم 2022 في قطر، وذلك ضمن اطار حرصه على مواصلة تميزه في منح العملاء قيمة مضافة ومميزات فريدة عند استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء.

والفائزون بباقات حضور كأس العالم بالسحب الثاني لحاملي بطاقة VISA هم: منى احمد الريس، حنان ناصر العازمي، سامي سعود المفرح، سالم عطيه الشمري، لطيفه راشد الطرموم، حمدان محسن العنزي، وبالنسبة للفائزين لحاملي بطاقة VISA حسابي هم: محمد ثاني شخير وعبدالله خلف المطيري.

ويذكر ان مجموع الرابحين في حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» هو 16 فائزا، من بينهم 4 فائزين من فئة عملاء حسابي للشباب.

وعن باقات الجوائز، يحصل كل فائز على باقة لحضور احدى مباريات فيفا كأس العالم قطر 2022، تتضمن اصطحاب مرافق واحد، ورحلة ذهاب وعودة الى العاصمة القطرية الدوحة لمدة 3 ايام على متن طائرة خاصة، واقامة لمدة ليلتين في فندق 5 نجوم، ومواصلات من والى مطار الدوحة والملعب، وحضور مباراة كأس العالم ربع النهائي او نصف النهائي في كبينة خاصة للفائز والمرافق.

وتشمل العمليات الشرائية المؤهلة لدخول السحب جميع العمليات الشرائية التي تتم عن طريق بطاقات «بيتك» فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع من خلال نقاط البيع او المواقع الالكترونية عبر الانترنت محلياً وعالمياً اثناء فترة الحملة، وكذلك جميع العمليات الشرائية التي تتم عن طريق بطاقات «بيتك» فيزا السحب الآلي من خلال نقاط البيع او المواقع الالكترونية عبر الانترنت عالمياً فقط اثناء فترة الحملة.

وعن آلية التأهل لدخول السحب، فقد حصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 دينار من مجموع قيمة العمليات الشرائية المحلية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي). كما حصل العميل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية).

ويساهم اطلاق حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» في منح العملاء تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa «بيتك»، كما ان ربط الجائزة بامكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يساهم في تشجيع العملاء على استخدام البطاقات في السوق المحلي، وتنشيط مبيعات التجار.

