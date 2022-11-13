«زين»: 10 شركات تكنولوجية كويتية ناشئة تنتقل إلى دبي

مال وأعمال

أعلنت زين عن اسماء الشركات الكويتية التكنولوجية الناشئة التي ستنتقل الى اولى محطات برنامج التسريع الاقليمي في دبي، وذلك ضمن الدورة السابعة من برنامج «Zain Great Idea» لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة.

ونظّمت زين أخيراً فعالية «Super Saturday» التي قام المُبادرون من خلالها باستعراض شركاتهم الناشئة وأهدافهم الاستراتيجية وخطط عملهم امام لجنة التحكيم المكونة من خبراء ريادة الأعمال والابتكار ومُمثلي الشركات الاستثمارية وشركات تسريع الشركات الناشئة، حيث قامت اللجنة بدراسة وتقييم جميع المشاركين واختيار 30 شركة ستنضم الى برنامج التسريع الاقليمي، منها 10 شركات ستشارك في اولى محطات البرنامج في دبي قريباً.

وأعلنت زين عن اسماء الشركات الكويتية العشر وهي منصة «Bussiness4Sale» للفرص الاستثمارية، ومنصة «Bazaar Gate» للمتاجر الالكترونية، ومنصة «Matrii» لخدمات التنظيف، وتطبيق «موتري» لوكالات السيارات، وتطبيق «Punch» لبرامج الولاء، وتطبيق «Yuehlia» لمنتجات الأمهات والأطفال، ومنصة «Phinests» للأعمال الحرة، ومنصة «تدلل» لخدمات الهدايا، ومنصة «Enabill» لخدمات الدفع الالكتروني للمطاعم، ومنصة «The Wish List» للعلامات التجارية وشركات التجزئة.

وسيشارك اصحاب هذه الشركات في اولى محطات البرنامج الاقليمي لتسريع الشركات الناشئة الخاص بـ «Zain Great Idea»، والذي سيستمر على مدار ثلاث ايام في دبي، وسيشمل جلسات استشارية فردية بين المبادرين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين من كبرى شركات المنطقة مثل رئيس حاضنة «ومضة» لريادة الأعمال ومؤسس شركة «أرامكس» فادي غندور ومسؤولي وحدة التكنولوجيا المالية في مجموعة ماجد الفطيم وغيرهم.

وسيشمل البرنامج ايضاً على زيارات ميدانية لعدد من مراكز الابداع ومسرعات الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة، وجلسات حوارية مفتوحة مع مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال البارزين لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم مع المشاركين، بالاضافة الى زيارة خاصة الى مقر مكتب شركة «Google» في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

