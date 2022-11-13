«الأهلي المتحد» كرَّم موظفتين

مال وأعمال

أعرب البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بالتفوق والتميز الذى حققه موظفوه المشاركون في البرنامج التدريبي «مساعد مدير فرع مصرفي معتمد» الذي قدمه معهد الدراسات المصرفية لمديري الفروع في البنوك أخيراً وشارك فيه عدد من الموظفين من البنوك المحلية، وفي هذا الاطار كشف البنك عن حصول وفاء الخميس الموظفة في خدمة العملاء في البنك على المركز الأول على مستوى جميع المشاركين في البرنامج التدريبي، كما حصلت عائشة التويتان، مشرف عمليات فرع بالبنك على المركز السادس في نفس البرنامج.

وبهذه المناسبة، قامت عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذى بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي ونقيب امين مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد بتكريم وفاء الخميس، وعائشة التويتان، على تفوقهما الملحوظ والذى يؤكد نجاح البنك في جذب وتطوير الكفاءات المصرفية المتميزة والقادرة على تحقيق الصدارة والتميز .

وفي معرض تكريمها للموظفتين المتميزيتن، افادت الحميضي: ان التفوق الذى حققه البنك الأهلي المتحد ممثلا في موظفتيه ليس جديدا على موظفينا الأكفاء، فقد سبق وحقق فارس الفارس مدير علاقات العملاء بالبنك المركز الأول بين المشاركين من كل البنوك الكويتية في برنامج شهادة مدير فرع معتمد التي نظمها معهد الدراسات المصرفية في العام الماضي ما يؤكد ان تفوق وتميز موظفي البنك الأهلي المتحد هو نتاج خطة عمل منهج عمل واستراتيجية واضحة تعني بانتقاء وجذب افضل العناصر من الكوادر المصرفية من الشباب الكويتي الطموح ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير.

ومن جانبه اوضح مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب امين: نعمل من خلال استراتيجية طموحة لتشجيع موظفينا على مواصلة تنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، ولدينا نظام فعال لتحفيز الموظفين من خلال الربط بين التطوير الوظيفي والحوافز المالية والشهادات العلمية والدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف.

