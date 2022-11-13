«المركزي»: «لنكن على دراية» تواصل نجاحها للعام الثاني

مال وأعمال

ضمن جهود بنك الكويت المركزي المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، صرح بنك الكويت المركزي عن نجاح برنامج التوعية المصرفية «لنكن على دراية» في عامه الثاني في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، للتوعية بجملة من المواضيع المهمة في مجال الثقافة المالية وحماية عملاء البنوك بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، قد نجح خلال عامه الثاني في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور حيث وصل عدد المشاهدات خلال تسعة أشهر إلى ما يقارب 86 مليون مشاهدة من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدا بدور البنوك الكويتية في دعم البرنامج ونشره على أوسع نطاق.

وفي هذا الصدد أشاد بيان بنك الكويت المركزي كذلك بتعاون عديد من الجهات من بينها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وشبكة المعلومات الائتمانية (Ci-net) ووحدات الجهاز المصرفي الكويتي، ودعم كل من شركة زين وشركة الاتصالات الكويتية (STC) وشركة أوريدو، إلى جانب دور شركة تمدين العقارية وشركة الوطنية العقارية ومجمع الحمرا.

ويهدف البرنامج الذي انطلق في بداية سنة 2021 بإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت إلى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

وأكد بنك الكويت المركزي في بيانه أهمية مثل هذه البرامج التي توفر وسيلة فاعلة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص المركزي على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي. منوهًا إلى تنوع المواضيع التي شملها البرنامج في عامه الثاني، ومن بينها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية، أو المكالمات الهاتفية، أو عبر تطبيقات مخصصة لهذا الغرض، حيث تُستخدم تلك الوسائل للحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل مثل رقم حسابه ورقمه السري ورقم OTP وذلك بهدف سرقة الأموال أو سرقة البيانات الشخصية، كما تناول البرنامج التعريف ببعض أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويغطي البرنامج كذلك موضوع تشجيع الادخار من ضمن مواده الذي يسلط الضوء على أهمية الادخار وبعض طرق الادخار ووسائله، فضلا عن مواصلة التوعية بمواضيع البرنامج التي طرحت العام الماضي، وذلك بأسلوب جديد.

ويذكر أن البرنامج يوظف عديدًا من الوسائل والقنوات، حيث يشتمل على فيديوهات توعوية وتصريحات ومقابلات صحفية ومواد تعريفية ومحاضرات، وذلك عبر جميع قنوات التواصل وخصوصًا القنوات الرقمية، وحسابات بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة البرنامج، وتفاعل الجمهور معها. فضلًا عن أنشطة وفعاليات ميدانية بهدف التواصل المباشر مع العملاء ومعرفة مدى وعيهم بالمفاهيم والمواضيع التي يطرحها البرنامج.

