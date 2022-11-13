القياديّون الجدد

كتاب النهار

قبل أيام تم اختيار القياديِّين لقيادة كيانات مهمة في الوطن، ونبارك للجميع ونتمنى لهم التوفيق والسداد لأن فعلا هي مسؤولية كبيرة وُكلت إليهم في وقت ينتظر الجميع منهم الإنجاز والعمل لهدف تطوير البلد من خلال تطوير كياناتها المهمّة.



نصيحتي موجهة لكل قيادي وتتلخص في النقاط التالية:



أولا: تطبيع صفات القائد



الثقة، القوة، الأمانة، العطاء، الإخلاص، التواضع... وصفات أخرى تدور حول شخصية القائد لبناء قدراته على إدارة الاعمال، وعليه أن يفتح الباب لمعرفة تقييم قدراته بكل مصداقية كي يعمل على تطوير ما يحتاج تطويره من هذه الصفات، فالقائد من المهم أن يتميز بشخصية قيادية تمكنه من تحمل المسؤولية وتجبر غيره على احترام حدود مسؤولياته.



ثانيا: ربط الاستراتيجيات



من أهم قدرات القيادي أنه قادر على صنع التكامل بهدف ربط استراتيجية الكيان الذي يعمل به مع الكيانات الأخرى المؤثرة، كما وعليه توضيح الإطار العام لهذه الاستراتيجية لجميع الفرق العاملة، ورسم الاهداف والعمل على تحقيقها.



ثالثا: إدارة الفرق العاملة



إدارة الفريق بتصوري تحتاج الاحترافية فتوزيع الأدوار والمسؤوليات ومتابعتها تعتبر عاملا مهما في نجاح هذا القيادي، ومن اهم الاعمال التي يجب على القيادي عملها هي صناعة بيئة العمل المحفزة والعادلة الداعمه للابتكار والابداع.



رابعا: متابعة الأداء



يجب على القيادي عدم الدخول في التفاصيل لكنه بنفس الوقت عليه متابعة مؤشرات الأداء ومتابعة الأهداف، ومن بعدها يركز مع الفريق المقصر بهدف تطويره، ويشجع الفرق الناجحة على نجاحها.



خامسا: الإنجازات



الإنجاز الخارج عن إطار خريطة العمل ومؤشرات الأداء لا يعتبر إنجازا، لان الإنجاز الحقيقي هو الذي يمر برحلة تابعة لخارطة الطريق ويصل لأهداف مرسومة بهدف إكمال المسار لنجاحات أخرى لها صدى على استراتيجية الكيان وخططه.

نقاط كثيرة لكنني سأكتفي بالنقاط الخمس السابقة أملا في أن نرى قادة قادرين على دعم الأعمال وتطوير البلد.

نأخذ نفسا عميقا...

كرسي القائد هو كرسي تكليف وليس تشريفا، وندعو الله للجميع أن يصل الكل لمستوى الطموح، كما وندعو الله أن يعطيهم القوة على حمل الأمانة والمحافظة عليها.

