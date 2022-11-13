البغلي للقياديين: حلوا شكاوى المواطنين

وطن النهار

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي قيادات القطاعات المعنية في «الشؤون» والجهات التابعة لها بضرورة التعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة وحلها وفق الأطر القانونية.

ودعت البغلي مسؤولي الوزارة عقب لقائها عددا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات عبر تطبيق (سهل) لمقابلتها إلى بحث الاقتراحات المقدمة والإفادة عن جدواها وملاءمتها مع الأهداف المنشودة من الوزارة والمهام المنوطة بها.

وطالبتهم بانتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومتابعة شكاواهم تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة تلبية تطلعات المواطنين ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

