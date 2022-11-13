loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

التقت عدداً من الأشخاص طلبوا مقابلتها عبر «سهل»

البغلي للقياديين: حلوا شكاوى المواطنين


وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي قيادات القطاعات المعنية في «الشؤون» والجهات التابعة لها بضرورة التعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة وحلها وفق الأطر القانونية.
ودعت البغلي مسؤولي الوزارة عقب لقائها عددا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات عبر تطبيق (سهل) لمقابلتها إلى بحث الاقتراحات المقدمة والإفادة عن جدواها وملاءمتها مع الأهداف المنشودة من الوزارة والمهام المنوطة بها.
وطالبتهم بانتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومتابعة شكاواهم تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة تلبية تطلعات المواطنين ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة