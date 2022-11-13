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وطن النهار

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المالكي استقبل السفير البابوي


التقى السفير صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، سعادة المطران يوجين مارتن نوجينت السفير البابوي (سفير الكرسي الرسولي) لدى دولة الكويت، حيث تمت مناقشة علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وحاضرة الفاتيكان، كما تم التطرق إلى الصدى الكبير الذي لاقته الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين.
هذا وقد قام السفير البحريني بإهداء سفير الفاتيكان صورة تعبر عن علاقة الصداقة الوثيقة التي تربط ملك البحرين، مع قداسة بابا الفاتيكان والتي وثقتها الزيارة الناجحة والتاريخية لقداسته إلى مملكة البحرين.


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