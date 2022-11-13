الكويت: السيادة المطلقة لفلسطين

وطن النهار

جددت الكويت موقفها التاريخي والثابت حول مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والاسلامي والحق الأصيل لدولة فلسطين في السيادة المطلقة على الأراضي المحتلة كافة منذ عام 1967 وكذلك الهوية العربية للقدس الشرقية بوصفها عاصمة دولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز العجمي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الممارسات الاسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة).

وشدد العجمي على حتمية منح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الأبي والعمل على منحه حقوقه الشرعية كافة في الاستقلال والكرامة والحرية.وجدد مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر فعالية لادانة ووقف ممارسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي الواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى خرق جسيم لجميع القوانين والأعراف الدولية وإلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

ودان العجمي استمرار الحصار الجائر وغير القانوني على قطاع غزة وما يصاحبه من استهداف مسلح متعمد للمدنيين والأعيان المدنية وإعاقة وصول المساعدات الانسانية والطبية للمحتاجين مرورا بتفشي ظاهرة الاجراءات الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

