«الكويتية للإغاثة» افتتحت مدرسة ثانوية جنوبي اليمن

وطن النهار

افتتحت «الجمعية الكويتية للإغاثة» مدرسة ثانوية بمحافظة (لحج) جنوبي اليمن بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وأعرب وكيل محافظة (لحج) وضاح الحالمي في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح عن الشكر والتقدير نيابة عن السلطة المحلية لدولة الكويت وللجمعية الكويتية للإغاثة على «تدخلاتها الحيوية في قطاع التعليم» وترميم مدرسة (الشوكاني) في منطقة (الوهط) إضافة إلى «تأهيل عدد من المدارس طيلة السنوات الماضية»

.وأوضح أن هذا الدعم المستمر ليس غريبا على دولة الكويت التي تدخلت في دعم البنية التحتية للشعب اليمني وخصوصا المدارس منذ سبعينيات القرن الماضي.

من جانبه أكد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة (لحج) فهمي بجاش في تصريح صحافي استلام الأثاث والتجهيزات المقدمة للمدرسة من الجمعية الكويتية للإغاثة مشيرا إلى أنها ستنعكس بآثار إيجابية على الإدارة المركزية والمعلمين داخل المدرسة. بدوره قال مدير مشاريع مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل مختار في تصريح صحافي إن المشروع شمل إعادة ترميم وتأهيل المدرسة والفصول الدراسية بعد أن توقفت الدراسة تماما فيها بسبب الأضرار التي لحقت بها وتعرضها للقصف عام 2015.

وأضاف أن المشروع شمل تزويد المدرسة بمنظومة شمسية ومكيفات وأجهزة كمبيوتر للإدارة وكراسي وطاولات للمكاتب وللتلاميذ ودواليب أرشفة وآلات طباعة وتصوير.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن التدخلات في قطاع التعليم التي تمولها دولة الكويت عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة.

وثمن إسهام الجهات الحكومية المختلفة وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والسلطة المحلية في (لحج) في إنجاح المشروع وعودة الطلاب إلى مدارسهم للتعليم والاستمرار في بناء مستقبلهم.

