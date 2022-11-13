الكويت: تقديم مساعدات للشعب الأفغاني بـ 92 مليون دولار

وطن النهار

أكد الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة بدر الديحاني ان دولة الكويت ستواصل جهودها الاغاثية في افغانستان من خلال التنسيق والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الاغاثي خاصة مع دخول فصل الشتاء وما له من تداعيات على الوضعين الانساني والغذائي هناك.

وقال الديحاني في بيان دولة الكويت الذي ألقاه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الحالة في أفغانستان) ان دولة الكويت بذلت العديد من الجهود فيما يتعلق بالجانب السياسي وسير النشاط التفاوضي بين الاطراف المعنية وكذلك بالجانبين الاغاثي واللوجستي الخاصين بعمليات الاجلاء.

وأضاف ان «دولة الكويت قامت منذ شهر اغسطس العام الماضي وعلى مدار اسابيع بالعمل والتعاون مع دول متعددة على تنفيذ عمليات اجلاء لـ 15 الف شخص تقريبا من 32 جنسية مختلفة عبر اراضيها وذلك لتسهيل عبور جميع الاشخاص وضمان وصولهم الى وجهاتهم النهائية استشعارا منها بإنسانية الأزمة».

وفيما يخص الجانب الاغاثي وانسجاما مع ايمانها الراسخ بدعم العمل الانساني بما يسهم في تعزيز مسار بناء السلام والامن المجتمعي. قال الديحاني ان دولة الكويت قامت بتقديم مساعدات انسانية للشعب الافغاني بلغت قيمتها الاجمالية اكثر من 92 مليون دولار اميركي.

وأشار الى ان اخر تلك المساعدات اعلن عنها في (الاجتماع رفيع المستوى لدعم الوضع الانساني في افغانستان) الذي عقد في شهر مارس الماضي بدفع 10 ملايين دولار كمساهمة رسمية وشعبية والتبرع بخمسة ملايين دولار اميركي اضافية من خلال وكالات الامم المتحدة المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

