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«العربية المفتوحة» تحتفل اليوم بمرور 20 عاماً على تأسيسها


برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد، تحتفل الجامعة العربية المفتوحة مساء اليوم، بذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها وبحضور ممثل راعي الحفل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيزبن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة وضيوف الجامعة من الأمراء والشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات المجتمع الكويتي، في مقرها بمنطقة العارضية في تمام الساعة السابعة مساءً. سيشهد الحفل تدشين معرض مؤسس الجامعة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تحت شعار (طلال تاريخ تقرأه الأجيال)، حيث سيستمر إلى 19 نوفمبر 2022، ويهدف إلى عرض سيرة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والتركيز على جهوده في التعليم والتنمية. كما سيستعرض ارتباط الأمير بدولة الكويت ومسيرة الجامعة العربية المفتوحة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، كما يسعد المعرض دعوة الجمهور لتسجيل الحضور عبر الموقع الالكتروني www.talalexpo.com خلال الفترة الصباحية من 9 إلى 12 ظهراً أو خلال الفترة المسائية من 3 إلى 9 مساءً.


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