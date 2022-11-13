فادية السعد: تعزيز تمكين المرأة في المجتمع

وطن النهار

قالت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح ان مشاركة الدول الخليجية والعربية في مسابقة فادية السعد العلمية كان لها بالغ الأثر في إنجاح فعالياتها وايصالها الى العالمية، مثمنة جهود كل الدول المشاركة فيها، ومعربة عن الأمل في مشاركة أوسع في دورتها المقبلة.



وأشارت الشيخة فادية على هامش حفل العشاء الذي أقامته على شرف عدد من سفراء الدول المشاركة في المسابقة ان الانطلاق الى العالمية سيعمل على التنافس الإيجابي بين المشاركين فيها وتبادل الخبرات والتجارب وشحذ العقول والعصف الذهني وتحفيز آلية التطوير والتنمية العلمية للخروج بمشاريع وابتكارات علمية تخدم البشرية.



وقالت ان المبرة تهدف الى المشاركة في تطوير التنمية البشرية وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع من خلال تقديم الاستشارات، والدراسات والتدريب وإعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات في مجال التربية والتنمية المستدامة.

ولفتت الى ان المبرة تعمل على تنظيم المسابقات وتزكية روح التنافس حول المواضيع العلمية، بما يسهم في صقل مهارات الشباب بالمعارف التي تواكب المستجدات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد جيل واعٍ قادر على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تحدث في البيئة المحيطة بهم.

