«العمارة» تستضيف مؤتمراً عالمياً

وطن النهار

تستضيف كلية العمارة بجامعة الكويت المؤتمر العالمي لعمارة المساجد بنسخته الثالثة تحت شعار «المسجد: مبنى عابر للثقافات» والذي تنظمه كلية العمارة بالتعاون مع جائزة الفوزان لعمارة المساجد وبشراكة رئيسة بين كلية العمارة ودار العثمان وأيضاً بمشاركة جمعية المهندسين وذلك خلال الفترة من 14-16 نوفمبر في الساعة 6:15 مساءً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

في هذا السياق، اوضح عضو هيئة التدريس بكلية العمارة ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور محمد ناصر العجمي أنه على مدى 3 أيام يجتمع نخبة من المعماريين والباحثين المتخصصين في عمارة وفنون المساجد من كل بلدان العالم في المؤتمر ويستعرضون أهمية البحث العلمي في تطوير عمارة المساجد، حيث يمثل المؤتمر العالمي لعمارة المساجد منبراً عالمياً يجمع رواد العمارة والفنون الإسلامية. وأفاد بأنه تقام تحت مظلة المؤتمر العديد من الفعاليات المصاحبة له منها تحكيم جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد؛ حيث تشارك العديد من المساجد المرشحة للفوز بالجائزة، والتي تخضع لتحكيم وتقييم مجموعة من المحكمين والمقيمين من عدد من بلدان العالم. وأشار د. العجمي إلى أن المؤتمر هذا العام يعقد تحت عنوان «المسجد مبنى عابر للثقافات»، ويشتمل على العديد من ورش العمل والجلسات العلمية؛ حيث ستتم مناقشة عدد 42 ورقة علمية، ويشارك في هذه الورش فريق من المعماريين العالميين والفنانين الإسلاميين العالميين والباحثين والأكاديميين.

