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وطن النهار

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قوة من الإطفاء تشارك في تأمين «المونديال»


توجهت قوة كويتية من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري إلى دولة قطر للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) التي ستنطلق خلال الشهر الحالي. وقالت (الإطفاء) في بيان صحافي ان رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد كان في وداع القوة ونقل لها تحيات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح. وأوضحت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حثهم على ان يكونوا عند حسن الظن والثقة في المهمة المسندة اليهم وان يمثلوا دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا خير تمثيل من خلال التعاون مع الدفاع المدني القطري في تطبيق الخطط الخاصة بتأمين بطولة كأس العالم من اي مخاطر لا سمح الله متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يعودوا الى ارض الوطن سالمين.


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