ضبط «كرفان» يحوي 1780 طلقة نارية

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للجمارك انها تمكنت من ضبط «كرفان» في ميناء الشويخ يحوي 1780 طلقة نارية من مختلف الأنواع ومواد يشتبه بأنها متفجرة. وقالت الإدارة في بيان صحافي ان رجال الجمارك من مراقبة التفتيش والاستيداع قاموا بضبط «كرفان أميركي مستعمل» يحوي كمية من الطلقات والمواد المتفجرة. وأوضحت ان أحد المفتشين اشتبه في كرفان جلبه مواطن من الولايات المتحدة الأميركية وبعد تفتيشه عثر بداخله على 1780 طلقة و11 مشطا ومادة بيضاء وزنها 2?314 كيلوغرام ومادة سائلة تبلغ 192 ملغراما إضافة إلى 86 غراما بودرة سوداء و14 كيسا صغيرا رمادي اللون وزن الكيس الواحد 6 غرامات يشتبه بأنها مواد متفجرة. وأشارت الإدارة الى انه تم استدعاء إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية وإدارة الأثر (الكلاب البوليسية) بالجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.