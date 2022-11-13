تأسيس «الخليجية لطب الأسرة» بمبادرة «كويتية»

وطن النهار

أعلن رئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة الدكتور محمد العازمي عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس «الجمعية الخليجية لطب الأسرة» ومقرها الكويت. جاء ذلك عقب انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية على هامش المؤتمر الطبي الإقليمي السابع للمنظمة العالمية لأطباء الأسرة لمنطقة إقليم شرق المتوسط والمقام في العاصمة العمانية مسقط. وأوضح العازمي الذي يرأس ايضا اللجنة التأسيسية للجمعية الخليجية لأطباء الأسرة أن فكرة إنشاء هذه الجمعية تبلورت في مسقط بمبادرة من الرابطة الكويتية لطب العائلة وبتحرك حثيث للرابطة العمانية لطب الاسرة والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع لدعم الفكرة وتوحيد الجهود.