الأمطار مستمرة الأسبوع الحالي

وطن النهار

توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الامطار المتفرقة خلال الاسبوع الحالي وتكون رعدية مع فرصة لانخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب.

وقال مراقب المحطات بإدارة الارصاد الجوية ضرار العلي إن من المتوقع أن يكون الطقس خلال الاسبوع الحالي غائما جزئيا مع فرص لأمطار متفرقة غداً الاثنين وانخفاض بدرجات الحرارة العظمى لتتراوح ما بين 25-26 درجة مئوية والصغرى ما بين 15-17 درجة مئوية.

وأوضح العلي أن أعلى كميات أمطار في دولة الكويت تسجل عادة في شهر نوفمبر مع حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أنه في عام 1997 و«تحديد 11 نوفمبر» سجلت كميات أمطار غزيرة إذ بلغت خلال بضع ساعات 100 مليمتر بمدينة الكويت وضواحيها و60 مليمترا في مطار الكويت وأدت الى السيول.

وقال ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الرائد رضا السلمان، ان مراكز إطفاء قوة الاطفاء العام تعاملت مع 120 حادثاً خلال فترة هطول الأمطار.

وأضاف أن أكثر المحافظات تأثراً بالأمطار كانت محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة، لافتاً إلى أن قوة الإطفاء العام فعلت خطة الطوارئ الخاصه بالأمطار وأشرف على إدارتها رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد ومساعد رئيس قوة الإطفاء العام لشؤون المكافحة اللواء جمال البليهيص، من خلال إدارة البلاغات في غرفة العمليات.

وذكر السلمان أن الحوادث التي تعاملت معها مراكز الإطفاء كانت غرق المركبات وتسرب المياه للمنازل والسراديب وحوادث تصادم مركبات وحريق «كيبل» كهربائي وعدد من حرائق المنازل، لافتاً إلى أن الحوادث لم تسفر عن وقوع إصابات. وأوضح السلمان أن مراكز الإطفاء العام وضعت في حالة تأهب قصوى مع وضع غرفة العمليات بحالة تنسيق على مدار الساعة مع جميع أجهزة الدولة ومتابعة الحالة الجوية بالتنسيق مع الأرصاد الجوية.

